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Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.
Российские военные поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных дронов, сообщает Минобороны.
В Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией. В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.
В Запорожье поражены металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности, и завод «Запорожтрансформатор». Последний находился под управлением украинского министерства обороны и выпускал силовые трансформаторы.
Помимо этого, на переходе по морю был уничтожен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Российские войска поразили логистический центр украинской армии в Ровно. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что массированные атаки лишили Украину производства дальнобойного оружия.