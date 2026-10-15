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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 12:01 • Новости дня

    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным

    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» установлен контроль над Нефедовкой и Черным Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    ВС России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения установлен контроль над Нефедовкой и Черным. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино.

    Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Федоровки и Малого Бурлука.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Липцов, Великих Проходов, Замуловки, Широкого, Заречного, Першотравневого, Курганного, Великого Бурлук,п Высокого и Гонтаровки, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ленинским, Бариловкой и Первомайским.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Маяков, Карповки, Донецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), Червоного Оскола и Малиевки Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Краматорска, Славянска, Семеновки, Высокоивановки и Красного Молочара ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты рядом с Тарасовкой, Ивановкой, Коломийцами, Черненково, Васильковкой, Подгавриловкой Днепропетровской области, Миролюбовкой и Райским Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что привело к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    15 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его страха перед окончанием конфликта и проведением президентских выборов.

    Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети X, обратившего внимание на заявления Зеленского в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану. Автор поста указал, что главный страх политика заключается в завершении конфликта и проведении президентских выборов, передает ТАСС.

    «И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти», – заявил Маск.

    В четверг Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку. В понедельник журнал Newsweek назвал кандидатов на смену украинскому политику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина остановить удары по Украине в день выборов.

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    15 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

    FT: Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ

    Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ
    @ Dan Bashakov/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжат атаковать нефтеперерабатывающие заводы России после короткой паузы.

    Киев планирует продолжить нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре России. «Запрет снят. Мы закончили», – заявил Зеленский, пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.

    Президент Украины раскритиковал стремление Вашингтона заключать сделки с Москвой. Накануне президент США Дональд Трамп осудил украинские атаки на энергетические объекты и объявил о соглашении с Россией о поставках дизельного топлива для снижения цен, выросших после начала конфликта США и Израиля с Ираном. В ответ Киев приостанавливал удары на два дня.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы украинские военные остались без американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы спутниковой связи Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по энергетике не прекратятся. Изначально снижение скорости объяснили техническим сбоем, однако украинский лидер подчеркнул, что отключение было преднамеренным.

    Отказаться от ударов по российским объектам Украина готова только в том случае, если взамен получит больше американских систем противоракетной обороны Patriot, что является минимальным приемлемым условием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине. В понедельник Вашингтон потребовал от Киева не вредить американским потребителям. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

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    15 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ задержали в Псковской области гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ и планировал устроить диверсии на российских военных объектах под видом вступления в ряды Вооруженных сил России, сообщили в российской спецслужбе.

    В Себежском районе Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение границы с территории сопредельного государства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По информации ведомства, с февраля по июнь 2026 года иностранец служил по контракту командиром отделения беспилотников в составе 24-го отдельного штурмового батальона, который признан в России террористической организацией. Следствие располагает документами, подтверждающими его участие в боевых действиях против российских войск.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.

    Ранее ФСБ предотвратила диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    В сентябре 2025 года в Самарской области диверсант ударил себя ножом при задержании.

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    15 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты и 69 дронов при атаке на НПЗ в Рязани
    @ Александр Рюмин/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны в четверг утром перехватили четыре крылатые ракеты и десятки беспилотников в ходе массированной атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, сообщило Минобороны.

    Попытка массированной атаки по предприятию была предпринята украинскими войсками в период с 4.00 до 7.00 мск,  указало ведомство в Max.

    Зенитные ракетные войска, авиация и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В ведомстве добавили, что в результате падения обломков дронов на территории завода началось возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в двух районах Рязани отменили занятия в школах из-за атаки беспилотников.

    После атаки на НПЗ в Рязанской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

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    15 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    На НПЗ в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар
    На НПЗ в Рязанской области после атаки дронов произошел пожар
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массовой атаки беспилотников в Рязанской области произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава региона Павел Малков.

    «Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия повреждены склад и автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. На месте работают оперативные службы.

    Глава региона также выразил благодарность расчетам ПВО, мобильным огневым группам и всем защитникам Рязанской области.

    В среду вице-премьер Александр Новак сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

    Напомним, в ночь на четверг над страной нейтрализовали 166 дронов ВСУ.

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    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

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    15 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных

    СК завел 172 дела о пытках российских военнопленных

    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России возбудил 172 уголовных дела по фактам насилия и жестокого обращения с военными со стороны Украины, сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    Российское ведомство расследует многочисленные преступления против захваченных бойцов. «Следственным комитетом России возбуждено не менее 172 уголовных дел», – сказала Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

    По словам дипломата, пострадавшие российские военнослужащие рассказали о пытках электрическим током, избиениях, лишении пищи, травле собаками и имитациях расстрела. Российская делегация распространила материалы об этих инцидентах среди государств ОБСЕ.

    Жданова также отметила, что с 2014 года ведомство завело более 10 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти 2,5 тыс. представителей украинского руководства, силовых структур, радикальных объединений и наемников. Кроме того, в суд передано дело о геноциде населения Донбасса в отношении 41 представителя высшего политического и военного руководства страны.

    В ВСУ начали надевать на российских военнопленных «ошейники смерти».

    В июле в ООН потребовали остановить пытки пленных россиян на Украине.

    В июне Следственный комитет завершил расследование дел более 1,4 тыс. боевиков и наемников ВСУ.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным

    Журналист Христофору заявил о нервном срыве Зеленского из-за разведданных США

    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский переживает нервное потрясение на фоне прекращения передачи американских разведывательных данных, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Срыв украинского руководителя обусловлен текущей ситуацией в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв – европейский срыв – на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», – отметил Христофору в эфире YouTube-канала.

    Журналист подчеркнул, что глава киевского режима переживает не без причины. По словам обозревателя, администрация Дональда Трампа перестала делиться с Украиной разведданными, из-за чего российские ракеты ударили по Киеву без предварительного включения сигналов воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве Украины.

    Украинский руководитель отверг факт обсуждения с Вашингтоном остановки передачи разведданных.

    ВСУ лишились данных американских спецслужб из-за хамства Зеленского.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
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