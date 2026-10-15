ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным

Tекст: Мария Иванова

ВС России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

В кольце окружения установлен контроль над Нефедовкой и Черным. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки в Харьковской области.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино.

Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Федоровки и Малого Бурлука.

Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Липцов, Великих Проходов, Замуловки, Широкого, Заречного, Першотравневого, Курганного, Великого Бурлук,п Высокого и Гонтаровки, отчитались в Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ленинским, Бариловкой и Первомайским.

Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Маяков, Карповки, Донецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), Червоного Оскола и Малиевки Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Краматорска, Славянска, Семеновки, Высокоивановки и Красного Молочара ДНР.

Противник при этом потерял до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты рядом с Тарасовкой, Ивановкой, Коломийцами, Черненково, Васильковкой, Подгавриловкой Днепропетровской области, Миролюбовкой и Райским Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу.