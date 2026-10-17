  • Новость часаРябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
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    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций США против России
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня

    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

    Комментарии (5)
    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    16 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший земельный суд Гамбурга начал рассматривать ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток».

    Защита заявила о якобы существующих процессуальных препятствиях для продолжения разбирательства, точная дата оглашения решения на данный момент не определена, передает РИА «Новости».

    «Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен», – сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен.

    По ее словам, из-за рассмотрения требования адвокатов суд отложил утверждение повестки заседаний, запланированных на ноябрь. При этом второе слушание по делу Сергея Кузнецова намечено на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

    Адвокаты обвиняемого потребовали закрыть уголовный процесс. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсии.

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    16 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды

    Министр финансов Украины Марченко сообщил о нехватке 40 млрд евро на оборону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с представителями стран G7 в Бангкоке заявил, что необеспеченные военные потребности Киева на 2027 год составляют 40 млрд евро.

    Необеспеченные военные потребности Украины на 2027 год оцениваются в 40 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

    «Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными», – заявил Марченко.

    Отмечается, что страна испытывает значительные финансовые трудности из-за высоких расходов на ведение боевых действий. По предварительным подсчетам, дефицит бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достигнет порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    До этого Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.

    Евросоюз потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения средств.

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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    16 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкое правительство никогда не обращалось к нему с предложением выступить в роли переговорщика в диалоге между Европой и Россией.

    По словам Шредера, информация, что власти ФРГ просили бывшего немецкого лидера стать посредником, не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    «Об этом никто не спрашивал… Никто из федерального правительства», – заявил Шредер.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что именно европейские страны отказались от диалога с Москвой. Отвечая на вопрос о возможном визави, он отметил, что лично для него предпочтительным кандидатом стал бы Шредер, однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию.

    На прошлой неделе немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за встречу с Владимиром Путиным.

    В мае Владимир Путин объяснил причины предложения кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика от Евросоюза.

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    16 октября 2026, 22:52 • Новости дня
    Часть Хмельницкой и Тернопольской областей осталась без света после ударов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры северная часть Хмельницкой области и город Кременец в Тернопольской области оказались обесточены.

    Северная часть Хмельницкой области оказалась обесточена в результате ударов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на областную военную администрацию.

    Кроме того, украинские власти зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры в городе Кременец Тернопольской области, что также привело к перебоям с электричеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    Президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.

    В четверг российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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