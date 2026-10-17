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Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине
Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине
Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.
В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.
«Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.
На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.