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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    17 октября 2026, 10:41 • Новости дня

    Глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ

    Директор МВФ Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от бума ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные риски и усиливает разрыв между странами.

    «Бум ИИ служит основным источником поддержки, но в этом кроется опасность, поскольку зависимость от одного конкретного драйвера роста подобна попытке устоять на одной ноге», – сказала Георгиева на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает ТАСС.

    По ее словам, государства с растущей тревогой наблюдают за углублением диспропорций в глобальной экономике. Страны, не встроенные в цепочки создания стоимости в сфере искусственного интеллекта и вынужденные импортировать энергоносители, все сильнее отстают от технологических лидеров и экспортеров энергии.

    Она подчеркнула необходимость внедрения механизмов контроля, которые обезопасят людей, бизнес и будущее государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики.

    В среду МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    16 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основе данных, выявленных искусственным интеллектом в системе «Антикартель».

    Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО «Стройпрофигрупп» и ООО «мт Групп», передает РИА «Новости».

    По версии службы, компании имитировали конкуренцию для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 млн рублей.

    ГИС «Антикартель» была создана в 2025 году для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС начала применять искусственный интеллект в рамках своей программы цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС вычислила «дорожный картель» на 8,7 млрд рублей.

    В июле служба раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов.

    В июне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор.

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    15 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.

    Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.

    «У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.

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    15 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Пушков: Искусственный интеллект научился обманывать создателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Искусственный интеллект приобрел способность обманывать своих операторов и самостоятельно создавать улучшенные модели без контроля человека, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на заседании возглавляемой им комиссии.

    «Новый феномен состоит в том, что искусственный интеллект обманывает своих операторов и своих создателей. В тех случаях, когда ему запрещают использовать определенные алгоритмы для достижения поставленной задачи, он их использует, но говорит, что не использует», – цитирует Пушкова РИА «Новости».

    По его словам, ИИ способен создавать самосовершенствующиеся модели без контроля человека, что делает его процессы непрозрачными.

    Сенатор назвал умение ИИ лгать принципиальным шагом к превращению в «получеловеческое существо», так как способность ко лжи является одной из характеристик человека.

    Он добавил, что обеспокоенность последствиями развития ИИ выше в странах, не участвующих в гонке технологий, поскольку они рискуют стать объектами действия моделей, созданных ведущими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Марк Цукерберг поддержал идею Дональда Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

    Взлом сайта правительства Австралии нейросетью вскрыл опасную брешь в законодательстве.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    15 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики

    Глава МВФ: Искусственный интеллект стал главным драйвером мировой экономики

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала искусственный интеллект наиважнейшим драйвером современной мировой экономики.

    «Если посмотреть на драйверы, благодаря которым мы держимся и двигаемся вперед, самым важным является искусственный интеллект. Правда, это ставит нас всех в зависимость от поддержания этого энтузиазма», – заявила Георгиева на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает РИА «Новости».

    Георгиева отметила, что в текущих условиях экономика «как будто стоит на одной ноге», тогда как остальные ее области не столь сильны.

    «Но что будет, если эта нога задрожит?» – задалась вопросом глава МВФ, не став, однако, делать прогнозы на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами.

    В тот же день МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики в случае краха рынка искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    17 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    КНДР испытала подводную торпеду с искусственным интеллектом

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточную управляемую торпеду подводного базирования «Чам-2.0» с технологией искусственного интеллекта испытали в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Проведен практический пуск новейшей ультраскоростной высокоточной управляемой торпеды «Чам-2.0»… Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия 15 октября провели испытательный запуск торпеды подводного базирования», – говорится в сообщении ЦТАК.

    Технология искусственного интеллекта внедрена в функциональные возможности торпеды, отвечающие за поиск цели и управление оружием в ходе практического применения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КНДР провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты.

    В понедельник США сочли новые ракетные пуски КНДР безопасными.

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    15 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Владимир Машков убежден, что технологии искусственного интеллекта не способны полноценно заменить живых актеров из-за невозможности передать глубокие человеческие эмоции.

    «Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», – сказал Машков РИА «Новости», рассуждая о целесообразности использования нейросетей для «воскрешения» ушедших актеров.

    По мнению народного артиста России, технологии могут служить полезным инструментом в кинопроизводстве. Они способны упростить технические процессы создания фильмов.

    Однако ИИ не должен заменять творческий полет фантазии и подлинное актерское мастерство, подчеркнул Машков. Глубина человеческих переживаний остается недосягаемой для компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов. А режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.

    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой.

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    16 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Искусственный интеллект начал проводить опыты по физике

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ученые из Йельского университета в США начали использовать искусственный интеллект для круглосуточного проведения экспериментов с лазерами без участия человека.

    Специалисты адаптировали алгоритмы машинного обучения для самостоятельной постановки и проведения лабораторных исследований в области физики, пишет NewScientist. По словам сотрудника Йельского университета Джона Суса, современные нейросети показывают точность до 94% при решении корректно сформулированных физических задач.

    «Я думаю, что с любой четко определенной задачей, даже если она очень сложная, ИИ справится очень хорошо – возможно, лучше лучших экспертов», – заявил Сус. При этом он усомнился в способности программ полностью заменить теоретиков в творческом процессе создания новых моделей.

    Коллега Суса Логан Райт привел в пример установку, в которой нейросеть управляет лазерными импульсами, воздействующими на атом рубидия. За ночь алгоритм способен выполнить объем работы, на который у обычного лаборанта ушла бы неделя. Ученый отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет планировать эксперименты, смысл которых будет недоступен человеческому пониманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов. В прошлом месяце ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за развития таких алгоритмов. В прошлом году профессор Аузан сравнил внедрение искусственного интеллекта в образование с торфяным пожаром.

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    16 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава ФРС США заявил о фундаментальном изменении монетарной политики из-за ИИ

    Глава ФРС США назвал влияние ИИ на монетарную политику фундаментальным

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект радикально преобразит кредитно-денежную политику финансовых регуляторов, хотя его макроэкономические последствия пока не до конца ясны, заявил глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.

    Выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Кевин Уорш назвал появление новых технологий самым значительным изменением для американской и мировой экономики. Программы позволят быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от искаженных данных, передает РИА «Новости».

    «Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики», – отметил Уорш.

    По его словам, в краткосрочной перспективе новые решения воздействуют на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее. При этом последствия внедрения технологий для рынка труда остаются неопределенными, так как влияние на занятость в ближайшие месяцы предсказать сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В августе президент России Владимир Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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