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Глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ
Директор МВФ Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от бума ИИ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные риски и усиливает разрыв между странами.
«Бум ИИ служит основным источником поддержки, но в этом кроется опасность, поскольку зависимость от одного конкретного драйвера роста подобна попытке устоять на одной ноге», – сказала Георгиева на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает ТАСС.
По ее словам, государства с растущей тревогой наблюдают за углублением диспропорций в глобальной экономике. Страны, не встроенные в цепочки создания стоимости в сфере искусственного интеллекта и вынужденные импортировать энергоносители, все сильнее отстают от технологических лидеров и экспортеров энергии.
Она подчеркнула необходимость внедрения механизмов контроля, которые обезопасят людей, бизнес и будущее государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики.
В среду МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.
Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.