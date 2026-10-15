Глава МВФ Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики

Глава МВФ: Искусственный интеллект стал главным драйвером мировой экономики

«Если посмотреть на драйверы, благодаря которым мы держимся и двигаемся вперед, самым важным является искусственный интеллект. Правда, это ставит нас всех в зависимость от поддержания этого энтузиазма», – заявила Георгиева на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает РИА «Новости».

Георгиева отметила, что в текущих условиях экономика «как будто стоит на одной ноге», тогда как остальные ее области не столь сильны.

«Но что будет, если эта нога задрожит?» – задалась вопросом глава МВФ, не став, однако, делать прогнозы на этот счет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами.

В тот же день МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики в случае краха рынка искусственного интеллекта.