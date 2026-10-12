12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ
Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ
Президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сравнив требования к нему с правилами производства молока и стиральных машин.
«Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.
Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.
По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.
В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.
Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.