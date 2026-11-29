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Российские ученые создали «детектор лжи» для нейросетей
В России создали систему проверки ответов нейросетей на достоверность
Российские ученые из Института AIRI разработали систему AutoOntic, которая проверяет достоверность ответов искусственного интеллекта (ИИ) на основе единой карты знаний, сообщила пресс-служба учреждения.
Система AutoOntic извлекает факты из текстов, объединяет синонимы и выстраивает иерархию понятий, предотвращая появление дубликатов и противоречий. С помощью полученной карты знаний система показывает, на какие сведения и связи опирается нейросеть при формировании ответа, передает «Газета.Ru».
В ходе международных испытаний на сохранение и поиск фактов точность AutoOntic достигла 85,87%, превзойдя результаты конкурирующих систем. При дополнении справочника понятиями из базы Wikidata точность выросла до 88%.
AutoOntic представляет собой надстройку над готовыми языковыми моделями, объединяющую алгоритмы разбора текстов и построения иерархии понятий. Пользователь может настраивать глубину этой иерархии в зависимости от задачи.
«AutoOntic – это инструмент для автоматизации рутинной работы для помощи специалисту. Система поможет сделать ответы ИИ более понятными», – заявил руководитель группы «Модели с памятью» лаборатории когнитивных систем ИИ Института AIRI Юрий Куратов.
В будущем ученые планируют создать модели, способные самостоятельно извлекать и упорядочивать знания, а также разработать набор понятий, к которому ИИ-агенты смогут обращаться напрямую.
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