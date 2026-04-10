Ученые раскрыли причина смены орудий труда древними людьми

Ученые: Исчезновение гигантских животных усложнило орудия труда человека

Tекст: Мария Иванова

Сокращение популяции гигантских животных на Ближнем Востоке совпало с появлением более совершенных орудий труда, передает New Scientist.

На протяжении более миллиона лет ранние виды людей использовали тяжелые каменные рубила и скребки для охоты на мегатравоядных, таких как вымершие родственники слонов и носорогов. Однако в период от 400 до 200 тыс. лет назад наряду с тяжелыми приспособлениями начали появляться более мелкие и сложные инструменты. Около 200 тыс. лет назад массивные орудия странным образом исчезли из археологических находок в Леванте. В то же время возросло количество легких каменных наборов, включая лезвия.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили связь между этим технологическим сдвигом и резким сокращением численности крупных млекопитающих. Ученые изучили находки из 47 стоянок эпохи палеолита и сопоставили артефакты с останками животных. Выяснилось, что исчезновение тяжелых технологий совпало со значительным падением численности травоядных весом более 1 тыс. килограммов.

«По мере того как численность мегатравоядных сокращалась, люди все больше полагались на более мелкую добычу, что требовало иных стратегий охоты, более гибкого планирования, использования более легких и сложных наборов инструментов», – заявил исследователь Влад Литов. Эти вызовы способствовали развитию когнитивных способностей, которые эволюционировали как часть новой адаптивной системы.

Некоторые ученые полагают, что когнитивные изменения происходили еще до смены орудий. По мнению экспертов, переход на мелкую добычу потребовал больших энергетических затрат, что могло стимулировать развитие сложного поведения, социальной кооперации и, в конечном итоге, увеличение размера мозга у более поздних видов, включая неандертальцев и Homo sapiens.

