На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота

Tекст: Валерия Вербинина

«В Италии появилась своя анти-Мелони», – так «Блумберг» представляет Сильвию Салис, прозрачно намекая, что новая звезда итальянского политического небосклона вполне способна прийти на смену действующему премьеру страны Джордже Мелони. Салис 40 лет, в политику она пришла из спорта, и чаще всего ее можно видеть в геунэзском палаццо Дориа Турси 16-го века постройки, так как синьора является мэром Генуи. Спорт, которым она занималась, легким не назовешь – это метание молота. Несмотря на медали, которые она завоевала в местных соревнованиях, на Олимпийских играх ей не удалось продвинуться дальше квалификационного раунда.

Однако политика – совсем другое дело: похоже, что тут Сильвия Салис готова замахнуться на первое место, тем более что обстоятельства благоприятствуют. Правительство Мелони совершило ошибку, решив добиться судебной реформы с помощью референдума. Народ высказался против, и теперь оппозиция готовится воспользоваться промахом Мелони и вернуть себе власть.

Вопрос только в том, кто может стать кандидатом на место премьер-министра, учитывая неоднородность оппозиции. Тут и зеленые, и левоцентристская Демократическая партия, и «Движение 5 звезд», имеющее репутацию популистов, и различные менее крупные объединения, которые, однако, ревниво блюдут свои интересы. «Было бы неправдой сказать, что я бы не стала рассматривать предложение баллотироваться против Джорджи Мелони, – заметила Сильвия Салис. – Такое внимание со стороны общественности мне льстит».

Сама себя Салис характеризует следующим образом: «Я прогрессивный кандидат, и я твердо убеждена в том, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать. Нынешнее правое правительство не смогло добиться ни того, ни другого».

«Имя Сильвии Салис на слуху уже некоторое время, – отмечает L’Espresso, – у нее очень большая популярность, ее имидж может объединить многие элементы широкого лагеря… В прошлом она исключала возможность участия в центральной политике, предпочитая работать мэром Генуи. Но теперь, накануне выборов кандидата… на пост премьер-министра, она не исключает такой возможности».

Если верить «Блумбергу», бывшая метательница молота является чуть ли не новичком в большой политике, хотя на самом деле это не так. В реальности Сильвию Салис в качестве возможного претендента на пост премьера стали упоминать еще несколько месяцев назад.

К примеру, в сентябре 2025-го года Il Messaggero без всяких обиняков уже в заголовке назвал ее «потенциальной кандидаткой от левоцентристов на пост премьер-министра». Газета отметила, что у Салис степень в области политологии, а ее отец был членом Итальянской коммунистической партии (он умер, не дожив несколько дней до ее избрания мэром Генуи).

«Целеустремленная, волевая и любящая сложные задачи, бывшая метательница молота занимала различные руководящие должности после завершения спортивной карьеры.

– пишет Il Messaggero. – В 2016 году она вошла в федеральный совет Итальянской федерации легкой атлетики, а в следующем году в Совет Национального олимпийского комитета Италии… Замужем за кинорежиссером Фаусто Брицци, и у них есть сын по имени Эудженио, который, кстати, носит фамилию матери… Сильвия Салис, всегда внимательная к социальным и культурным вопросам, завоевала популярность благодаря своему спортивному прошлому и публичной известности, став лицом, которое вдохнуло новую жизнь в левоцентристское движение в сложном политическом контексте».

Итальянский читатель, должно быть, умиляется: надо же, за все хорошее против всего плохого, трудилась в сложном виде спорта, есть муж и ребенок, да и фото производят исключительно положительное впечатление. Однако тогда же, в сентябре 2025-го, Il Foglio Quotidiano публикует более приближенный к действительности – назовем это так – материал о том, какие силы и конкретные персоны уже тогда решили сделать ставку на Сильвию Салис.

«Сильвию Салис в премьеры? Все над этим работают. Даже бывший министр от партии «Пяти звезд» Винченцо Спадафора, создатель первого и второго правительства Конте…

Послушайте Джованни Тоти (итальянский журналист и политик, бывший губернатор Лигурии – прим. ВЗГЛЯД): «Она умная, настойчивая, амбициозная». Наши тайные источники добавляют: «Над ее потенциальным кандидатством работают Дарио Франческини и Маттео Ренци, но также и друзья ее мужа-режиссера, римские кинематографисты, обозреватели La Repubblica и их дети. Не против и Mediaset».

Франческини – бывший министр культуры и бывший глава Демократической партии, Ренци – бывший премьер-министр, сенатор и лидер партии «Италия Вива», также в прошлом связанный с Демократической партией, «Медиасет» – крупнейшая медиакомпания, принадлежавшая Сильвио Берлускони. Не забываем и мужа-режиссера Фаусто Брицци, который, судя по всему, смог организовать жене солидную группу поддержки: Италия – страна, в которой семейные связи и клановость значат очень много.

Однако выдвижение Сильвии Салис, пусть даже сейчас ее медийная поддержка вышла на международный уровень, еще не значит гарантии успеха. Бывшая метательница молота является не единственной претенденткой на место Мелони, потому что этот трон очень хотели бы занять главы оппозиционных партий: бывший премьер Джузеппе Конте, который возглавляет «Движение 5 звезд», и Элли Шлейн, которая возглавляет Демократическую партию.

Как пишет «Коррьере делла Сера», Конте считает себя более подходящим кандидатом, поскольку уже возглавлял два правительства, однако далеко не все жаждут вновь видеть его премьером. Некоторые предлагают провести праймериз, чтобы определиться с кандидатом, но попутно возникает слишком много вопросов: кто сможет баллотироваться, когда их проводить, как именно будет организовано голосование и т.д.

Как утверждает Il Foglio Quotidiano, известный левый политик Уго Спосетти предупреждал еще осенью, что в случае праймериз будет за Элли Шлейн, и она их выиграет, а «Салис следует быть осторожнее, чтобы не обжечься». Совсем иное мнение у неназванных депутатов Демократической партии: «Если Салис будет участвовать в праймериз… она отнимет голоса у Элли, так что Конте от этого выиграет». Сама Салис высказывалась против праймериз, дав понять, что она готова баллотироваться только в том случае, если ее кандидатура устроит партии оппозиционного блока.

«Коррьере делла Сера» считает этот вариант маловероятным, но в условиях антагонизма между двумя главными претендентами от левых не исключено, что в какой-то момент ставка может быть сделана на третье лицо. Не стал бы «Блумберг» просто так привлекать внимание к Сильвии Салис как к альтернативному кандидату, который теоретически способен примирить разные силы левого политического спектра. А без единого кандидата им будет тяжело одержать победу над Джорджей Мелони, которая свое место просто так не отдаст.