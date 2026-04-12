    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    12 апреля 2026, 10:50 • В мире

    На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота

    На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Итальянское правительство пожинает плоды крупной неудачи последнего времени: на пост премьера начинают рассматривать кандидатуру вместо действующего премьера Джорджи Мелони. О какой неудаче идет речь и насколько велики шансы мэра Генуи, бывшей метатльницы молота Сильвии Салис возглавить Италию?

    «В Италии появилась своя анти-Мелони», – так «Блумберг» представляет Сильвию Салис, прозрачно намекая, что новая звезда итальянского политического небосклона вполне способна прийти на смену действующему премьеру страны Джордже Мелони. Салис 40 лет, в политику она пришла из спорта, и чаще всего ее можно видеть в геунэзском палаццо Дориа Турси 16-го века постройки, так как синьора является мэром Генуи. Спорт, которым она занималась, легким не назовешь – это метание молота. Несмотря на медали, которые она завоевала в местных соревнованиях, на Олимпийских играх ей не удалось продвинуться дальше квалификационного раунда.

    Однако политика – совсем другое дело: похоже, что тут Сильвия Салис готова замахнуться на первое место, тем более что обстоятельства благоприятствуют. Правительство Мелони совершило ошибку, решив добиться судебной реформы с помощью референдума. Народ высказался против, и теперь оппозиция готовится воспользоваться промахом Мелони и вернуть себе власть.

    Вопрос только в том, кто может стать кандидатом на место премьер-министра, учитывая неоднородность оппозиции. Тут и зеленые, и левоцентристская Демократическая партия, и «Движение 5 звезд», имеющее репутацию популистов, и различные менее крупные объединения, которые, однако, ревниво блюдут свои интересы. «Было бы неправдой сказать, что я бы не стала рассматривать предложение баллотироваться против Джорджи Мелони, – заметила Сильвия Салис. – Такое внимание со стороны общественности мне льстит».

    Сама себя Салис характеризует следующим образом: «Я прогрессивный кандидат, и я твердо убеждена в том, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать. Нынешнее правое правительство не смогло добиться ни того, ни другого».

    «Имя Сильвии Салис на слуху уже некоторое время, – отмечает L’Espresso, – у нее очень большая популярность, ее имидж может объединить многие элементы широкого лагеря… В прошлом она исключала возможность участия в центральной политике, предпочитая работать мэром Генуи. Но теперь, накануне выборов кандидата… на пост премьер-министра, она не исключает такой возможности».

    Если верить «Блумбергу», бывшая метательница молота является чуть ли не новичком в большой политике, хотя на самом деле это не так. В реальности Сильвию Салис в качестве возможного претендента на пост премьера стали упоминать еще несколько месяцев назад.

    К примеру, в сентябре 2025-го года Il Messaggero без всяких обиняков уже в заголовке назвал ее «потенциальной кандидаткой от левоцентристов на пост премьер-министра». Газета отметила, что у Салис степень в области политологии, а ее отец был членом Итальянской коммунистической партии (он умер, не дожив несколько дней до ее избрания мэром Генуи).

    «Целеустремленная, волевая и любящая сложные задачи, бывшая метательница молота занимала различные руководящие должности после завершения спортивной карьеры.

    – пишет Il Messaggero. – В 2016 году она вошла в федеральный совет Итальянской федерации легкой атлетики, а в следующем году в Совет Национального олимпийского комитета Италии… Замужем за кинорежиссером Фаусто Брицци, и у них есть сын по имени Эудженио, который, кстати, носит фамилию матери… Сильвия Салис, всегда внимательная к социальным и культурным вопросам, завоевала популярность благодаря своему спортивному прошлому и публичной известности, став лицом, которое вдохнуло новую жизнь в левоцентристское движение в сложном политическом контексте».

    Итальянский читатель, должно быть, умиляется: надо же, за все хорошее против всего плохого, трудилась в сложном виде спорта, есть муж и ребенок, да и фото производят исключительно положительное впечатление. Однако тогда же, в сентябре 2025-го, Il Foglio Quotidiano публикует более приближенный к действительности – назовем это так – материал о том, какие силы и конкретные персоны уже тогда решили сделать ставку на Сильвию Салис.

    «Сильвию Салис в премьеры? Все над этим работают. Даже бывший министр от партии «Пяти звезд» Винченцо Спадафора, создатель первого и второго правительства Конте…

    Послушайте Джованни Тоти (итальянский журналист и политик, бывший губернатор Лигурии – прим. ВЗГЛЯД): «Она умная, настойчивая, амбициозная». Наши тайные источники добавляют: «Над ее потенциальным кандидатством работают Дарио Франческини и Маттео Ренци, но также и друзья ее мужа-режиссера, римские кинематографисты, обозреватели La Repubblica и их дети. Не против и Mediaset».

    Франческини – бывший министр культуры и бывший глава Демократической партии, Ренци – бывший премьер-министр, сенатор и лидер партии «Италия Вива», также в прошлом связанный с Демократической партией, «Медиасет» – крупнейшая медиакомпания, принадлежавшая Сильвио Берлускони. Не забываем и мужа-режиссера Фаусто Брицци, который, судя по всему, смог организовать жене солидную группу поддержки: Италия – страна, в которой семейные связи и клановость значат очень много.

    Однако выдвижение Сильвии Салис, пусть даже сейчас ее медийная поддержка вышла на международный уровень, еще не значит гарантии успеха. Бывшая метательница молота является не единственной претенденткой на место Мелони, потому что этот трон очень хотели бы занять главы оппозиционных партий: бывший премьер Джузеппе Конте, который возглавляет «Движение 5 звезд», и Элли Шлейн, которая возглавляет Демократическую партию.

    Как пишет «Коррьере делла Сера», Конте считает себя более подходящим кандидатом, поскольку уже возглавлял два правительства, однако далеко не все жаждут вновь видеть его премьером. Некоторые предлагают провести праймериз, чтобы определиться с кандидатом, но попутно возникает слишком много вопросов: кто сможет баллотироваться, когда их проводить, как именно будет организовано голосование и т.д.

    Как утверждает Il Foglio Quotidiano, известный левый политик Уго Спосетти предупреждал еще осенью, что в случае праймериз будет за Элли Шлейн, и она их выиграет, а «Салис следует быть осторожнее, чтобы не обжечься». Совсем иное мнение у неназванных депутатов Демократической партии: «Если Салис будет участвовать в праймериз… она отнимет голоса у Элли, так что Конте от этого выиграет». Сама Салис высказывалась против праймериз, дав понять, что она готова баллотироваться только в том случае, если ее кандидатура устроит партии оппозиционного блока.

    «Коррьере делла Сера» считает этот вариант маловероятным, но в условиях антагонизма между двумя главными претендентами от левых не исключено, что в какой-то момент ставка может быть сделана на третье лицо. Не стал бы «Блумберг» просто так привлекать внимание к Сильвии Салис как к альтернативному кандидату, который теоретически способен примирить разные силы левого политического спектра. А без единого кандидата им будет тяжело одержать победу над Джорджей Мелони, которая свое место просто так не отдаст.

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота

    Итальянское правительство пожинает плоды крупной неудачи последнего времени: на пост премьера начинают рассматривать кандидатуру вместо действующего премьера Джорджи Мелони. О какой неудаче идет речь и насколько велики шансы мэра Генуи, бывшей метатльницы молота Сильвии Салис возглавить Италию? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

