Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».0 комментариев
Ледоход в Якутии унес десять судов в дрейф по Индигирке
На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов
В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирка из-за ледохода течением унесло 10 судов, признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано, ситуация находится на контроле, сообщили в правительстве республики.
На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов. Мощное течение сорвало с якорных цепей речной флот у села Белая Гора в Абыйском районе республики, отправив корабли вниз по реке без управления, сообщает Минэкологии Якутии.
Половина дрейфующей техники принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей. Оставшиеся пять кораблей числятся на балансе Ленского объединенного речного пароходства. Правительство региона взяло ситуацию под строгий контроль и провело экстренные рабочие совещания.
Информацию о случившемся оперативно передали в уполномоченные органы для реагирования. Специалисты ведомства подчеркнули, что признаков загрязнения Индигирки топливом не обнаружено. Водная артерия имеет статус объекта федерального экологического надзора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Якутии объявили эвакуацию двух поселков из-за ледохода на реке Лене. Вскоре паводок отступил от эвакуированных населенных пунктов. Между тем, двумя годами ранее во время ледохода в регионе затонули два теплохода.