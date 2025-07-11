Пожарные ликвидировали масштабное горение на складе в Семикаракорске

Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии

Канцлер ФРГ призвал Словакию поддержать 18-й пакет санкций ЕС

Tекст: Евгения Караваева

Мерц заявил, что Германия готова покупать у США комплексы Patriot и передавать их Украине, сообщает РИА «Новости».

Также он сообщил о подготовке 18-го пакета антироссийских санкций в рамках Евросоюза. По его словам, только одно государство пока не согласовало этот пакет.

Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и поддержать новый пакет санкций против России в рамках ЕС. Канцлер отдельно обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой «оставаться с европейцами» и отметил, что у США и ЕС схожие интересы, направленные на стабильность в мире.

В адрес президента России Владимира Путина Мерц направил краткое послание: «мы не сдадимся». Он подчеркнул, что Европа должна проявлять единство в вопросах поддержки Украины.

Напомним, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с публичным призывом к Фридриху Мерцу наладить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.