Представители Драги опровергли предложение ЕС о посредничестве с Россией
Бывший премьер-министр Италии Марио Драги не получал никаких предложений о посредничестве на возможных переговорах России и Евросоюза по украинскому кризису, сообщил представитель итальянского политика.
Слухи о вероятном назначении бывшего премьер-министра Италии Драги на роль переговорщика между ЕС и Россией не подтвердились, передает ТАСС.
Комментируя ситуацию, представитель политика отметил отсутствие реальных инициатив.
«Марио Драги не получал никаких предложений. Его возможное участие – лишь циркулирующее в СМИ предположение», – заявил собеседник агентства.
По словам представителя, Драги отличается прагматизмом и отказывается анализировать гипотетические сценарии без четкой конкретики. Ранее европейские лидеры, включая действующего премьера Италии Джорджу Мелони, выступали за назначение единого представителя Евросоюза для диалога с Москвой. При этом Рим не выдвигал собственных кандидатов на эту должность.
В прессе регулярно появляются разные имена потенциальных посредников, среди которых фигурировали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александер Стубб. Российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру Герхарда Шрёдера, однако Берлин и Брюссель отвергли эту идею. Сама Меркель подчеркивала, что представлять Евросоюз должен один из действующих политиков.
