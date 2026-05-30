NYT: Трамп усомнился в способности Вэнса стать его преемником

Tекст: Вера Басилая

Президент США до сих пор не принял решение о том, кто станет его политическим наследником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. Американский лидер выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов взять на себя эту роль.

«Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», – отмечает издание. В частных беседах глава государства регулярно интересуется мнением окружающих о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио, подчеркивая, что пока не поддерживает ни одного из них.

В кулуарах президент США часто сравнивает достижения Вэнса со своими собственными, указывая, что тот не выигрывал сложные выборы без его поддержки. Президент также критикует частые отпуска вице-президента и его поведение в социальных сетях. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс даже рекомендовала Вэнсу ограничить активность в интернете.

Несмотря на критику, многие союзники президента США по-прежнему считают Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль лидера партии. Однако для выдвижения на выборах 2028 года ему необходимо сохранить доверие действующего президента. Среди других потенциальных преемников американский лидер якобы называл министра финансов Скотта Бессента и экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

В августе прошлого года президент США назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником.

Позже госсекретарь США Марко Рубио предсказал выдвижение вице-президента на следующих выборах.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о сопротивлении вашингтонских элит лидерству Вэнса.