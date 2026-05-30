Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».3 комментария
В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
Руководитель НПО «Кавказский центр гражданских слушаний» Ираклий Чихладзе задержан СГБ Грузии в субботу за шпионаж на неназванные иностранные государства, это уже второй за день взятый под стражу по аналогичным обвинениям подозреваемый, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе на брифинге заявил, что задержанный «по заданию иностранных спецслужб собирал и передавал их представителям информацию разведывательного характера» во вред интересам Грузии.
Для этого он использовал, в том числе, личные контакты в журналистских, экспертных и иных кругах.
Задержанный передавал сведения о политико-экономических процессах в Грузии и соседних странах в регионе, ситуации в силовых ведомствах и структурах безопасности.
Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, как и ранее задержанному в субботу за шпионаж на две неназванные страны руководителю грузинского «Института Евразии» Гулбаату Рцхиладзе.
Ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии арестовала за шпионаж руководителя «Института Евразии» Гулбаата Рцхиладзе.
В начале мая силовики задержали за работу на европейскую спецслужбу руководителя управления следственной службы Минфина Георгия Удзилаури.
В прошлом году мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о выявлении в стране финансируемой извне агентурной сети.