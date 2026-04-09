Баканов: В орбитальную группировку России входит 22 метеоспутника

Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в июне

Tекст: Вера Басилая

Пашинян заявил, что 1 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным была достигнута договоренность о проведении новых встреч, включая встречу на высоком уровне во второй половине июня. Пашинян подчеркнул, что встреча с Путиным прошла в формате рабочего обеда и дружеской беседы, без каких-либо закулисных переговоров, передает РИА «Новости».

Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг возможной передачи концессии на армянские железные дороги другой стране. Он заявил, что Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной у Москвы. По его словам, на данном этапе все возможности для диалога с Россией открыты, и Армения не собирается предпринимать никаких действий вопреки интересам России.

Пашинян допустил, что во время визита казахстанской делегации в Армению могут быть затронуты вопросы, связанные с коммуникациями, однако добавил, что любые решения будут приниматься открыто. Ранее он высказывал мнение, что страной, которая могла бы получить право концессионного управления армянскими железными дорогами, может стать Казахстан, ОАЭ или Катар, если они поддерживают дружественные отношения с Россией и Арменией.

Пашинян отметил, что армяно-российские отношения сейчас проходят через этап конструктивной трансформации и он оценивает этот процесс положительно.

Премьер подчеркнул, что Армения будет придерживаться принципа дружественного диалога и не собирается выходить за его рамки в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, такой подход позволит сохранить стабильность и предсказуемость двустороннего взаимодействия.

Министр транспорта России Андрей Никитин ранее отмечал, что Россия не планирует передавать концессию по железным дорогам другим странам, и официальные переговоры по этому вопросу с Арменией не велись. С 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЮКЖД сроком на 30 лет с возможностью продления на 10 лет.

Ранее Пашинян предложил Москве продать концессию на управление местными железными дорогами третьей стороне.

Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.








