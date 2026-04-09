  • Новость часаГлава МЧС объявил ЧС федерального уровня в Дагестане и Чечне из-за паводка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    4 комментария
    9 апреля 2026, 19:26 • Новости дня

    Баканов: В орбитальную группировку России входит 22 метеоспутника

    Tекст: Валерия Городецкая

    В орбитальную группировку России входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Российском космическом форуме.

    По словам Баканова, российские спутниковые услуги доступны по всему миру, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации сейчас 22 метеорологических спутника – беспрецедентное количество, и нам важно его поддержать. Российские услуги предоставляются повсеместно, по всему миру. Поэтому очень важно международное сотрудничество», – сказал глава Роскосмоса.

    В 2024 году Россия вывела на орбиту рекордное число спутников за один запуск.

    Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2».

    Ранее Баканов рассказал о запуске российской программы сканирования Луны.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    Комментарии (19)
    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    @ Институт космических исследований
    @ Институт космических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    Комментарии (3)
    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    Комментарии (6)
    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Комментарии (5)
    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году

    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну
    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Комментарии (10)
    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    @ Public domain
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    Комментарии (4)
    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    «Росатом» успешно испытал плазменный ракетный двигатель для дальнего космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Прокуратура Москвы: Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.

    В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

    В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    @ Александр Полегенько/ТАСС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Пашинян заявил о запланированной встрече с Путиным в июне

    Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о встрече в июне и прокомментировал вопросы по железным дорогам.

    Пашинян заявил, что 1 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным была достигнута договоренность о проведении новых встреч, включая встречу на высоком уровне во второй половине июня. Пашинян подчеркнул, что встреча с Путиным прошла в формате рабочего обеда и дружеской беседы, без каких-либо закулисных переговоров, передает РИА «Новости».

    Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг возможной передачи концессии на армянские железные дороги другой стране. Он заявил, что Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной у Москвы. По его словам, на данном этапе все возможности для диалога с Россией открыты, и Армения не собирается предпринимать никаких действий вопреки интересам России.

    Пашинян допустил, что во время визита казахстанской делегации в Армению могут быть затронуты вопросы, связанные с коммуникациями, однако добавил, что любые решения будут приниматься открыто. Ранее он высказывал мнение, что страной, которая могла бы получить право концессионного управления армянскими железными дорогами, может стать Казахстан, ОАЭ или Катар, если они поддерживают дружественные отношения с Россией и Арменией.

    Пашинян отметил, что армяно-российские отношения сейчас проходят через этап конструктивной трансформации и он оценивает этот процесс положительно.

    Премьер подчеркнул, что Армения будет придерживаться принципа дружественного диалога и не собирается выходить за его рамки в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, такой подход позволит сохранить стабильность и предсказуемость двустороннего взаимодействия.

    Министр транспорта России Андрей Никитин ранее отмечал, что Россия не планирует передавать концессию по железным дорогам другим странам, и официальные переговоры по этому вопросу с Арменией не велись. С 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЮКЖД сроком на 30 лет с возможностью продления на 10 лет.

    Ранее Пашинян предложил Москве продать концессию на управление местными железными дорогами третьей стороне.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.



    Комментарии (0)
    Главное
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной
    ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря
    Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего
    В Муроме у более чем 100 человек выявили кишечную инфекцию
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации