Россия и Ангола договорились о создании спутника связи «Ангосат-2»

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил посол на Российском космическом форуме, между странами действует соглашение в области космоса, что уже привело к запуску нового спутника, передает ТАСС.

«Да, поскольку у нас есть соглашение, подписанное с РФ в области исследования космоса, оно действует. Это уже привело к запуску спутника «Ангосат-2». Мы продолжаем сотрудничать, поскольку, кроме того, чтобы запустить спутник, мы также должны им управлять. Это в свою очередь требует от нас людей и оборудование на земле, которое будет осуществлять этот контроль. То есть здесь идет сотрудничество по кадрам и управлению», – заявил посол,

Изначально спутник «Ангосат-1» был запущен с Байконура 26 декабря 2017 года, однако связь с ним была потеряна спустя сутки. В рамках нового соглашения разработку и запуск спутника «Ангосат-2» взяли на себя специалисты АО «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева. Аппарат успешно выведен на орбиту в октябре 2022 года, и теперь обе страны сосредоточены на его эксплуатации.

Помимо космического сотрудничества, Ангола также получила приглашение на третий саммит Россия – Африка, который пройдет в октябре 2026 года. По словам Аугушту да Силва Кунья, приглашение было передано российскими дипломатическими каналами, однако окончательное решение об участии делегации Анголы пока не подтверждено.

Первый Российский космический форум открылся 9 апреля в Национальном центре «Россия» и проходит в рамках Недели космоса – 2026, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. На мероприятии присутствуют делегации из 40 стран, запланированы пленарные сессии с участием зарубежных экспертов, а организатором выступает Роскосмос.

