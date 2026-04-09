Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
Центр Хруничева сообщил о продлении эксплуатации модуля «Наука»
Центр Хруничева сообщил о продлении эксплуатации модуля «Наука» до 2035 года
Центр Хруничева приступает к работе по продлению до 2035 года сроков службы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
Денискин заявил, что срок службы модуля «Наука» на Международной космической станции продлится до 2035 года, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что специалисты уже приступили к необходимым работам для технического обеспечения продления эксплуатации.
«Ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции)», – заявил Денискин.
Модуль «Наука» был введен в состав МКС летом 2021 года. В настоящее время Россия уже продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнеры – до 2030 года. Заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников ранее отмечал, что с 2028 года Россия начнет строительство собственной орбитальной станции, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдет к автономному полету. В состав нового комплекса также войдет модуль «Наука».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС «Заря» до 2032 года.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о завершении сведения Международной космической станции с орбиты в 2030 году.
Госкорпорация утвердила график начала развертывания Российской орбитальной станции в 2027 году.