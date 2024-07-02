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Роскосмос назвал срок начала развертывания Российской орбитальной станции
Роскосмос: Развертывание Российской орбитальной станции начнут в 2027 году
График развертывания Российской орбитальной станции (РОС) утвержден гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, развертывание станции планируется начать в 2027 году, сообщили в государственной корпорации.
Развертывание в 2027 году планируют начать с запуска научно-энергетического модуля, до 2030 года разработчики намерены создать ядро станции из выводимых на орбиту четырех модулей, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Это научно-энергетический модуль (НЭМ-РОС), универсальный узловой модуль (УУМ), шлюзовой модуль (ШМ) и базовый модуль (БМ).
С 2031 по 2033 годы планируется расширить станцию с помощью стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2), отмечается в сообщении.
Уже подписаны государственные контракты по опытно-конструкторским работам по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем, а также ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.
Станция должна обеспечить непрерывность российской пилотируемой программы, решать задачи научно-технического развития, нацбезопасности и повысить конкурентоспособность российских пилотируемых космических комплексов.
В апреле президент России Владимир Путин указывал, что ракета-носитель «Ангара-А5» позволит доставить в космос все необходимое для Российской орбитальной станции.