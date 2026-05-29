Партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года
Иностранные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года, говорится в отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год.
РКК «Энергия» выступает главным разработчиком и оператором российского сегмента орбитальной станции. Предприятие создает и запускает пилотируемые аппараты «Союз МС», а также грузовые корабли «Прогресс МС». Они необходимы для доставки космонавтов и различных грузов на орбиту Земли.
«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о плановом завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.
Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.
Центр имени Хруничева приступил к техническому обеспечению работы модуля «Наука» до 2035 года.