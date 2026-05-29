    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 11:37 • Новости дня

    Партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года, говорится в отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год.

    Зарубежные участники космической программы решили не прекращать работу Международной космической станции до 2030 года, передает ТАСС. Соответствующие данные содержатся в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 год.

    РКК «Энергия» выступает главным разработчиком и оператором российского сегмента орбитальной станции. Предприятие создает и запускает пилотируемые аппараты «Союз МС», а также грузовые корабли «Прогресс МС». Они необходимы для доставки космонавтов и различных грузов на орбиту Земли.

    «Иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о плановом завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.

    Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.

    Центр имени Хруничева приступил к техническому обеспечению работы модуля «Наука» до 2035 года.

    27 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Трансляцию выхода, ставшего первым в этом году, ведет госкорпорация «Роскосмос», передает ТАСС.

    Расчетная продолжительность работ составляет пять часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй по счету выход в открытый космос, для бортинженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом европейской роборуки ERA дежурит космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

    Главная задача выхода – монтаж уникального российского прибора «Солнце-Терагерц», представляющего собой радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. По словам Кудь-Сверчкова, данные наблюдений помогут лучше понять механизмы солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и выработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

    Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел почти пять лет в открытом космосе. Затем ученые определят, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли условия вакуума и радиации. Также экипаж демонтирует кассету аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

    В рамках «Экрана-М» оборудование размещают снаружи станции для выращивания полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях высокого вакуума и невесомости. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов к модулю «Наука», откуда он заберет кассету с кристаллами полупроводника арсенида галлия.

    28 мая 2026, 21:59 • Новости дня
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку

    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    Tекст: Вера Басилая

    Мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который во время работы в открытом космосе показал табличку: «Мама, я надел шапку», назвала послание с орбиты давней семейной шуткой.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова прокомментировала необычное послание сына с орбиты, пишет «Комсомольская правда». Записка была показана 27 мая во время трансляции Роскосмоса, когда космонавт работал на модуле «Наука».

    «Эта фраза – это наш такой семейный мем уже», – рассказала мама космонавта. По ее словам, в детстве она постоянно напоминала детям о необходимости носить головной убор, особенно Сергею, который часто игнорировал эти советы и прятал шапку в карман.

    Сама Светлана в юности пренебрегала теплыми вещами, из-за чего заработала хроническое заболевание.

    Даже сейчас мама продолжает напоминать взрослому сыну о шапке в холодную погоду, а он в ответ летом шутливо интересуется, почему она не заботится о его гардеробе. Родители очень переживали во время трансляции и пожелали сыну отличного полета, добавив, что самое важное – чтобы всем было тепло.

    Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков развернул в открытом космосе плакат с посланием «Мама, я надел шапку».

    Российские космонавты вышли в открытый космос для установки нового оборудования.


    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    27 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне
    Tекст: Мария Иванова

    Космическое агентство США перешло к реализации первого этапа строительства инфраструктуры на поверхности спутника Земли, заключив многомиллионные контракты с частными компаниями.

    Американское космическое ведомство начало закупку посадочных модулей, вездеходов и беспилотников для масштабной инфраструктуры на Луне, передает Associated Press.

    Первый этап программы был представлен во вторник, контракты на сотни миллионов долларов получили четыре компании из США.

    Компания Blue Origin Джеффа Безоса обеспечит доставку лунных вездеходов в район южного полюса. Сами транспортные средства разработают Astrolab и Lunar Outpost. Firefly Aerospace, успешно совершившая посадку в прошлом году, доставит первые беспилотные аппараты. Ожидается, что вся техника прибудет до высадки астронавтов миссии Artemis, намеченной на 2028 год.

    В середине 2027 года планируется запуск Artemis III, а в 2028 году двое астронавтов должны высадиться на поверхность. Второй этап строительства базы стартует в 2029 году и продлится до начала 2030-х годов, он включает создание энергосистемы. Полноценные жилые модули для длительного пребывания появятся на третьем этапе в 2030-х годах.

    «Тогда мы сможем сказать: «Эй, мы здесь навсегда и не собираемся уходить»», – заявил руководитель программы лунной базы Карлос Гарсия-Галан. Он представляет себе инфраструктуру, раскинувшуюся на сотни квадратных километров, периметр которой будут охранять дроны MoonFall.

    Глава ведомства Джаред Айзекман пояснил, что маркеры территории нужны для уважительного отношения к аппаратам других стран. Главная цель проекта – развитие лунной экономики, научные исследования и подготовка к экспедиции на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну для строительства базы в 2028 году.

    Генеральный аудитор ведомства предупредил о риске срыва этих сроков из-за задержек при разработке новых скафандров.

    Руководство американского космического агентства планирует развивать лунную программу вопреки огромным финансовым затратам и высоким рискам для экипажей.

    29 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское космическое ведомство не исключает перспективу совместной работы с российскими специалистами над масштабным проектом по строительству обитаемой станции на поверхности Луны, сказал глава программы лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    «Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

    При этом Гарсиа-Галан добавил, что официальных переговоров с российской стороной о возможном вкладе Москвы еще не проводилось.

    Однако в НАСА абсолютно уверены, что не смогут реализовать столь сложный проект в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского космического ведомства Джаред Айзекман запланировал обсудить совместную работу по МКС во время летнего визита на Байконур.

    Для создания масштабной инфраструктуры на Луне агентство заказало посадочные модули у частных компаний. В прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели переговоры по будущим лунным миссиям.

    27 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Глава НАСА Айзекман: Полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты намерены развивать лунную программу, невзирая на финансовые затраты и высокие риски для экипажей, заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

    «База на Луне так же красива, как и опасна при солнечном свете», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    Руководитель ведомства отметил экстремальные перепады температур на поверхности спутника. По его словам, в затененных кратерах условия становятся еще более суровыми.

    «С учетом этих реалий меня часто спрашивают, почему мы отправляем астронавтов в такую суровую и опасную, не прощающую ошибок среду в космосе или на поверхности Луны, и еще с такими огромными расходами», – сказал Айзекман.

    Главной мотивацией для освоения космоса остаются научные открытия и технологический прогресс. Согласно утвержденному графику, к 2029 году планируется обеспечить надежный доступ на поверхность Луны. К 2032 году американские специалисты рассчитывают развернуть базовую инфраструктуру для полупостоянного присутствия астронавтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. Аудитор НАСА назвал задержки с разработкой скафандров угрозой для лунной миссии. Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл допустила высадку американцев на спутник Земли до 2030 года.

    27 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков передал маме привет из открытого космоса
    Tекст: Катерина Туманова

    Командир экипажа орбитальной станции Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе развернул бумажный лист с надписью о надетой шапке: «Мама, я надел шапку».

    Трогательный эпизод произошел при выполнении работ в открытом космосе на модуле «Наука». Командир станции Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал в камеру послание для матери.

    «Посмотрите, такого я еще не видел. На самом деле, это такой тоже элемент психологической разгрузки, для родных», – прокомментировали действия космонавта ведущие трансляции, передает ТАСС.

    Они добавили, что зарубежные коллеги часто практикуют подобные шутки.

    Основной задачей выхода в космос стала установка аппаратуры, которая началась в среду, в 17.17 мск. Кудь-Сверчков вместе с Сергеем Микаевым успешно смонтировали на модуле «Звезда» прибор «Солнце-терагерц». Этот уникальный радиотелескоп предназначен для наблюдения за светилом в ранее не изученном диапазоне излучения.

    К 21.00 специалисты завершили монтаж и приступили к демонтажу кассеты эксперимента «Экран-М». Роборука ERA переместила специалиста к модулю «Наука» для извлечения выращенных в вакууме кристаллов арсенида галлия.

    Кроме того, экипаж должен забрать с модуля «Поиск» контейнер проекта «Биориск», где бактерии и семена находились почти пять лет. Ученым предстоит выяснить, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации.

    Напомним, российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос.Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым на борту

    вышел на орбиту 27 ноября 2025 года и направился к МКС в рамках 74-й экспедиции.

    Китай первым в мире начал эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе. Австрийский космонавт Фебек рассказал, о чем бы поговорил с Гагариным.

    27 мая 2026, 02:59 • Новости дня
    Глава НАСА собрался обсудить сотрудничество по МКС при визите на Байконур

    Tекст: Антон Антонов

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что во время летнего визита на Байконур планирует затронуть вопросы сотрудничества по МКС.

    «Я ожидаю, что мы обсудим МКС», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    По его словам, в рамках контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны регулярно обмениваются актуальной информацией по текущим космическим программам. В контексте станции планируется рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства между Россией и США на весь оставшийся срок ее эксплуатации.

    Исполняющая обязанности заместителя администратора управления по развитию исследовательских систем НАСА Лори Глейз, отвечая на вопрос о возможном партнерстве с Россией в лунных миссиях, отметила, что ведомство ведет активные переговоры с международными партнерами по этому направлению. Она добавила, что формат взаимодействия может отличаться от модели сотрудничества на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов анонсировал летнюю встречу с руководителем НАСА.

    Ранее стороны договорились о проведении дополнительных переговоров по срокам сведения МКС с орбиты. В 2025 году представители двух космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям.

    26 мая 2026, 13:59 • Новости дня
    Эксперт сообщил о предстоящем появлении редкой «Голубой Луны»

    Tекст: Мария Иванова

    В последние выходные мая на ночном небе появится редкая «Голубая Луна», которая из-за максимального удаления от Земли будет выглядеть немного меньше и тусклее, сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

    Редкое астрономическое явление ожидается в ночь на 31 мая. Второе полнолуние месяца будет хорошо видно на протяжении двух ночей подряд, передает ТАСС.

    «Событие можно будет наблюдать в течение двух ночей – с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Наиболее эффектно Луна выглядит в моменты, когда находится низко над горизонтом – сразу после восхода или незадолго до захода», – рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

    Специалист добавил, что в эти выходные полнолуние совпадет с прохождением спутником самой отдаленной от Земли точки своей орбиты. Расстояние между ними возрастет до 406 тыс. километров. Из-за этого лунный диск будет выглядеть примерно на 5-5,5% меньше и на 10,5% тусклее.

    Название явления не связано с реальным цветом небесного тела, а происходит от английского выражения, обозначающего исключительную редкость. Два полнолуния за один месяц случаются из-за разницы в длительности календарного и лунного циклов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние.

    В середине июня естественный спутник Земли закроет собой звездное скопление Плеяды.

    29 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при запуске

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракета New Glenn компании Blue Origin New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде на мысе Канаверал около 21 часа по восточному времени.

    В Blue Origin сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, передает CBS News.

    «Во время сегодняшнего теста мы столкнулись с аномалией. Весь персонал в безопасности. Мы будем предоставлять обновления по мере того, как будем больше узнавать о случившемся», – говорится в заявлении Blue Origin.

    Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в апреле успешно запустила третью ракету New Glenn. Эта ракета готовилась к запуску четвертой миссии New Glenn 4 июня, чтобы запустить 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo, который конкурирует с Starlink Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Blue Origin Безоса решила запустить конкурента Starlink. В декабре 2025 года Blue Origin запустила корабль New Shepard c человеком на инвалидной коляске, а в ноябре компания запустила ракету New Glenn после неожиданной задержки.


    28 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые сообщили о появлении аномальной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На восточном краю светила появилась масштабная зона с крупнейшими за последние месяцы пятнами, которая по неизвестным причинам оказалась полностью лишена энергии, отметили ученые.

    С обратной стороны Солнца появилась еще одна крупная активная область, не содержащая энергии, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Почему так происходит, и какая таинственная сила высасывает энергию из всего, что сейчас выходит к Земле, тоже не спрашивайте. Мы не знаем», – заявили специалисты.

    На обратной стороне звезды за последние сутки произошло 17 вспышек класса C и выше. Ученые отметили, что сейчас на Солнце наблюдаются одни из самых крупных пятен за последние месяцы, что делает текущий момент удачным для астрономической съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные взрывы на невидимой стороне светила привели к стремительному разрушению активной зоны. Позже коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    Накануне ученые ИКИ РАН спрогнозировали отсутствие магнитных бурь на Земле до конца мая.

    29 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn конкурента SpaceX

    Tекст: Вера Басилая

    Глава SpaceX Илон Маск выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin «быстро оправится» после взрыва ракеты New Glenn.

    Во время экспериментальных запусков часто возникают серьезные трудности, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя инцидент с ракетой конкурентов, передают «Вести».

    «Крайне неудачно. Ракеты – это сложно», – написал основатель SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Разработчики позиционируют ракету-носитель New Glenn от аэрокосмической компании Blue Origin как прямого конкурента аппаратам SpaceX. Маск выразил надежду, что компания миллиардера Джеффа Безоса сможет быстро оправиться после неудачных испытаний.

    Тяжелая ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    В ноябре прошлого года компания Blue Origin посадила многоразовую ступень носителя на морскую платформу.

    Первый успешный запуск этой тяжелой ракеты состоялся в январе 2025 года.

    27 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Ученые сообщили об отсутствии магнитных бурь на Земле до конца мая

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная обстановка на планете останется спокойной до конца весеннего месяца, несмотря на повышенный фоновый уровень рентгеновского излучения Солнца, отметили ученые.

    Магнитных бурь на Земле до конца мая не ожидается, геомагнитная обстановка прогнозируется спокойной, сообщили в Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видимой стороне Солнца наблюдаются группы пятен, вышедшие к Земле. От огромного активного центра размером в несколько сотен тысяч километров, зарегистрированного две недели назад аппаратом Solar Orbiter, остались лишь обломки. Значимой энергии в них нет, однако фоновый уровень рентгеновского излучения остается повышенным.

    Тишина на обращенной к планете стороне светила компенсируется активностью на обратной. Там за две недели произошло четыре вспышки высшего балла X.

    Ученые отмечают, что мощные взрывы сейчас способны создать магнитные бури почти без шансов увидеть полярные сияния из-за наступления лета с короткими светлыми ночами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

    Позже коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    Мощная вспышка на невидимой стороне светила накануне привела к умеренной радиационной буре.

    27 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Ученые сообщили о способности вспышек на Солнце переключать ж/д светофоры

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные вспышки на Солнце способны нарушить работу критически важного оборудования на железных дорогах, что грозит катастрофическими последствиями для пассажирских перевозок, предупредили ученые.

    Электрические системы на железных дорогах Британии и ряда других стран оказались уязвимы перед космической погодой, пишет New Scientist.

    В худшем случае красный сигнал светофора может произвольно переключиться на зеленый. Это способно привести к столкновению составов с человеческими жертвами.

    Представитель Ланкастерского университета Кэмерон Паттерсон отметил серьезность нависшей угрозы. «У вас могут возникнуть сбои в системах сигнализации, которые имеют решающее значение для безопасности железных дорог», – заявил специалист.

    Он добавил, что готовиться к подобным инцидентам необходимо уже сейчас. По его мнению, крайне важно донести эту информацию до общественности и ответственных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование гигантского центра активности на скрытой стороне Солнца.

    Астрономы ранее отметили начало слабой магнитной бури на Земле.

    Глава РАН Геннадий Красников назвал уязвимой для высокозаряженных частиц наземную инфраструктуру.

    28 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Токаев заявил о новых космических перспективах России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество России и Казахстана в космической сфере выглядит перспективным, а успешный первый пуск ракеты с совместного комплекса «Байтерек» открывает перспективы для работы на рынке космических услуг, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Сотрудничество в космической отрасли между Москвой и Астаной остается весьма перспективным, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «По-прежнему перспективным выглядит сотрудничество в космической сфере. Космодром Байконур на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя «Сункар» – «Союз-5», открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг», – заявил казахстанский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    В Министерстве цифрового развития Казахстана назвали этот испытательный пуск историческим для республики событием.

    Глава аэрокосмического комитета ведомства Баубек Оралмагамбетов анонсировал старт новых амбициозных космических инициатив.

    29 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков объяснил появление таблички про шапку в ходе трансляции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков пояснил, что не планировал демонстрировать всему миру листок с надписью о надетой шапке, приготовленный специально для матери.

    Кудь-Сверчков рассказал о случайном попадании в эфир таблички с посланием для матери во время внекорабельной деятельности 27 мая. По словам космонавта, он взял этот листок лишь для того, чтобы сделать личное фото, передает ТАСС.

    «Небольшая надпись: «Мама, я надел шапку» – это экспромт. Я совсем не рассчитывал, что ее покажут в трансляции, а изначально лишь хотел сделать несколько фото с ней до того, как начнется передача картинки с нашлемных камер», – пояснил космонавт.

    Кудь-Сверчков подчеркнул, что этот поступок не был простой шуткой. Он отметил, что просьба надеть шапку является искренним проявлением материнской заботы, которую космонавты ценят и помнят, находясь вдали от дома и занимаясь сложной работой на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Во время работы в открытом космосе командир экипажа развернул перед камерой бумажный лист с надписью о надетой шапке.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова назвала это необычное послание с орбиты давней семейной шуткой.

    Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

