Партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зарубежные участники космической программы решили не прекращать работу Международной космической станции до 2030 года, передает ТАСС. Соответствующие данные содержатся в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 год.

РКК «Энергия» выступает главным разработчиком и оператором российского сегмента орбитальной станции. Предприятие создает и запускает пилотируемые аппараты «Союз МС», а также грузовые корабли «Прогресс МС». Они необходимы для доставки космонавтов и различных грузов на орбиту Земли.

«Иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», – говорится в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о плановом завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.

Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.

Центр имени Хруничева приступил к техническому обеспечению работы модуля «Наука» до 2035 года.