Глава РАН заявил о преувеличении влияния вспышек на Солнце на здоровье людей
Глава РАН Красников назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье преувеличенным
Влияние солнечных вспышек на здоровье людей существует, однако оно сильно преувеличено, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Мы видим, как многие люди, прислушиваясь к сообщениям об этих вспышках на Солнце, начинают свое недомогание связывать с ними. Какая-то связь, конечно, есть, но она не настолько велика, как считают люди», – отметил он, передает РИА «Новости».
По словам главы РАН, основное влияние повышенной солнечной активности проявляется не столько в воздействии на человеческое здоровье, сколько в появлении северных сияний, которые теперь можно наблюдать не только на севере, но и ближе к Москве. Кроме того, солнечная активность напрямую затрагивает работу спутников, обеспечивающих связь, интернет, навигацию и дистанционное зондирование Земли.
Красников подчеркнул, что если ученые не будут своевременно прогнозировать солнечные вспышки и предпринимать необходимые меры для защиты спутниковой инфраструктуры, возможно возникновение серьезных сбоев в работе большого количества аппаратов. Также уязвимой становится и наземная часть спутниковых комплексов, которая может пострадать от потоков высокозаряженных частиц.
Президент РАН назвал изучение Солнца и солнечно-земных связей ключевой научной задачей. Сейчас Академия наук реализует специальную программу, включающую запуск новых спутников и развитие наземной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в четверг на Земле ожидается переход нынешних геомагнитных возмущений в среднюю магнитную бурю из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта на Земле началась планетарная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце и ускорения солнечного ветра.