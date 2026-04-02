Эксперты спрогнозировали среднюю магнитную бурю на Земле в четверг

В ИКИ РАН сообщили о переходе геомагнитных возмущений в магнитную бурю G1-G2

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, переданным в ее Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения уже фиксируются и могут перерасти в бурю среднего уровня.

«На Земле с утра начались геомагнитные возмущения, которые в некоторых аналитических материалах интерпретировали как очень запоздалый приход к Земле облака плазмы, ожидавшегося ещё 31 марта», – говорится в сообщении. В лаборатории отмечают, что почти наверняка речь идет не о плазменном облаке, а о воздействии корональной дыры, параметры солнечного ветра меняются «как по учебнику».

Сейчас космическая погода на 2 апреля характеризуется как возмущенная: за прошедшие сутки наблюдались возмущения магнитного поля и повышенная вспышечная активность. В прогнозе на ближайшие сутки ожидаются слабые и средние магнитные бури при сохранении повышенной вспышечной активности. Уже в ближайшие часы, по оценке специалистов, должны начаться бури уровня G1-G2.

Вспышечная активность оценивается как умеренная, но находящаяся в рискованной зоне. В центральную часть солнечного диска выходит крупная группа пятен, которая в конце марта произвела единственную за два месяца вспышку уровня X. Подчеркивается, что при таком положении любое облако плазмы с большой вероятностью будет направлено точно к Земле и может вызвать радиационный шторм.

В лаборатории обращают внимание, что в случае такого события можно будет в прямом эфире наблюдать работу протоколов NASA по трансляции с камер лунного корабля, ссылка на которую опубликована и сейчас ведет непрерывный эфир, хотя иногда сменяется синим экраном. Влияние корональной дыры, по прогнозу ученых, сохранится в четверг и пятницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта на Земле началась планетарная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце и ускорения солнечного ветра.

декабре 2025 года ученые предупредили о воздействии крупной корональной дыры на Солнце, способном вызвать магнитные бури до уровня G2.