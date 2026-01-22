Blue Origin Безоса решила запустить конкурента Starlink

Blue Origin Безоса решила запустить сеть Tera Wave для конкуренции Starlink

Tекст: Мария Иванова

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о плане примерно через два года создать сеть спутниковой связи Tera Wave, которая будет конкурировать со Starlink, передает РИА «Новости».

В релизе отмечается: «Blue Origin объявила о запуске Tera Wave, сети спутниковой связи... Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных учреждений, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций».

По данным компании, Tera Wave рассчитана на передачу данных со скоростью до 6 терабит в секунду в любой точке планеты. Сеть должна включать 5408 спутников на низкой и средней околоземной орбите. Развертывание группировки планируется начать в четвертом квартале 2027 года.

Конкурирующая сеть Starlink принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска и предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас в орбите Starlink действует более 6750 спутников.

В прошлом году сообщалось, что Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол».

Blue Origin в ноябре посадила многоразовую ступень своей ракеты на платформу в Атлантике. А в декабре Blue Origin запустила корабль New Shepard с человеком на инвалидной коляске.