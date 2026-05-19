Ученые зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

Ученые ИКИ РАН зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца
Экстремальные взрывы на невидимой стороне светила обрушили колоссальную энергию на Меркурий, что привело к стремительному разрушению активной зоны до ее поворота к Земле.
Аппарат Solar Orbiter обнаружил три вспышки максимального уровня X в новом супер-центре на скрытой от нас стороне звезды. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вся энергия от этих взрывов сейчас направлена на Меркурий, так как других планет в той области нет. Воздействие также затронуло сам исследовательский зонд.
Специалисты отмечают, что из-за произошедших выбросов структура солнечных пятен начала стремительно разрушаться. Вероятность того, что эта активная зона сохранится до момента поворота к Земле, крайне мала. Наземные телескопы смогут оценить состояние области к предстоящим выходным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне Солнца, наблюдаемой аппаратом Solar Orbiter.
В ИКИ РАН ранее прогнозировали короткий «мертвый сезон» на видимой стороне Солнца с прекращением вспышечной активности и последующим появлением новых центров с обратной стороны.
До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне Солнца и о малой вероятности его выхода в зону видимости Земли.