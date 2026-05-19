    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 14:37 • Новости дня

    Ученые зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные взрывы на невидимой стороне светила обрушили колоссальную энергию на Меркурий, что привело к стремительному разрушению активной зоны до ее поворота к Земле.

    Аппарат Solar Orbiter обнаружил три вспышки максимального уровня X в новом супер-центре на скрытой от нас стороне звезды. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вся энергия от этих взрывов сейчас направлена на Меркурий, так как других планет в той области нет. Воздействие также затронуло сам исследовательский зонд.

    Специалисты отмечают, что из-за произошедших выбросов структура солнечных пятен начала стремительно разрушаться. Вероятность того, что эта активная зона сохранится до момента поворота к Земле, крайне мала. Наземные телескопы смогут оценить состояние области к предстоящим выходным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне Солнца, наблюдаемой аппаратом Solar Orbiter.

    В ИКИ РАН ранее прогнозировали короткий «мертвый сезон» на видимой стороне Солнца с прекращением вспышечной активности и последующим появлением новых центров с обратной стороны.

    До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне Солнца и о малой вероятности его выхода в зону видимости Земли.


    18 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемый в этом году технологический прорыв в разработке полностью многоразовых ракет Starship сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе, заявил американский предприниматель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск.

    Илон Маск анонсировал возможный технологический прорыв в создании многоразовых сверхтяжелых ракет-носителей уже в этом году, передает РИА «Новости».

    Выступая на форуме в Тель-Авиве, бизнесмен подчеркнул исключительную важность этого события для будущего человечества.

    «Я думаю, что... Starship будет полностью многоразовым. Это фундаментальный прорыв, необходимый для создания межпланетной жизни, распространения сознания за пределы Земли и создания самоподдерживающихся, саморазвивающихся городов на Луне, Марсе и в других местах Солнечной системы», – заявил Маск.

    По мнению основателя SpaceX, успешная разработка технологий многоразового использования ракет станет поворотным моментом, который откроет цивилизации путь к колонизации других планет. Ранее компания планировала провести испытания новой версии корабля Starship 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американская компания SpaceX провела десятый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.

    Ранее Илон Маск назвал Марс страховкой жизни для всего человечества. Предприниматель спрогнозировал начало заселения этой планеты в ближайшие пять-семь лет.

    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    К концу недели в столичном регионе ожидается смена погоды: аномальная жара отступит, уступив место освежающим дождям с грозами и комфортной температуре, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    В предстоящие выходные в столице существенно похолодает из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Дневная температура опустится до 20–23 градусов тепла, пишет в своем Telegram-канале Евгений Тишковец. До этого момента в регионе сохранится аномально жаркая погода.

    По словам синоптика, во вторник и среду воздух в Москве раскалится до 29–31 градуса, что на 11–12 градусов выше климатической нормы. Эксперт не исключает повторения температурных рекордов прошлых лет. «Жара в мае – это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всё в весеннее русло», – отметил специалист.

    Изменения начнутся в четверг, когда в небе появятся кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможны грозы, при этом температура останется высокой – до 30 градусов тепла.

    Синоптик также добавил, что накануне на метеостанции ВДНХ был зафиксирован температурный максимум с начала года – плюс 29,5 градуса. Заключительная неделя мая обещает быть умеренной по температурным показателям, возвращая погоду в привычные рамки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве.

    Аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти областях России. На юге Подмосковья температура поднялась до 30 градусов.

    18 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    Власти Москвы напомнили автомобилистам о правилах безопасности в жару

    Департамент транспорта Москвы напомнил правила безопасности в жару

    Tекст: Мария Иванова

    Столичным автомобилистам настоятельно рекомендовали пить больше воды, проветривать салоны машин и не оставлять внутри детей из-за высоких температур.

    О наступлении знойной погоды и мерах предосторожности сообщил Telegram-канал Дептранса столицы.

    «Сегодня в городе ожидается жаркая погода, без осадков», – говорится в публикации. Водителей попросили внимательно относиться к своему здоровью и употреблять достаточное количество жидкости.

    Перед поездкой специалисты рекомендуют тщательно проветривать салон. Особое внимание ведомство обратило на недопустимость нахождения детей и домашних животных в запертых автомобилях, так как в условиях высоких температур это крайне опасно для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предупредили москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление суточных рекордов тепла в столичном регионе.

    17 мая 2026, 15:56 • Новости дня
    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице и Подмосковье на предстоящей неделе установится экстремально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму на несколько градусов.

    Экстремальные погодные условия ожидаются в Московском регионе с понедельника по субботу, передает РИА «Новости». Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, в воскресенье также возможна гроза с дождем.

    «С 18 по 22 мая ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха +30...+32 °C)», – говорится в сообщении ведомства.

    До полуночи понедельника в Подмосковье будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Специалисты подчеркнули, что при оранжевом уровне погодной угрозы возрастает вероятность стихийных бедствий и материального ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в столице.

    Столичное управление МЧС предупредило москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Ранее аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти российских регионах.


    16 мая 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара, которая может побить температурные максимумы, установленные более века назад.

    Суточные рекорды тепла могут обновиться 19, 20 и 21 мая в Москве.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, рекорд для 20 мая держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса.

    Нынешний месяц в столичном регионе уже отметился резкими колебаниями температуры. Начавшись заморозками, к концу первой недели он поднял температуру почти до 29 градусов, а в Подмосковье показал первые плюс 30 градусов. Затем последовало похолодание до плюс 12 градусов днем.

    С началом новой недели столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке. Регион окажется на периферии барического максимума, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, во вторник и среду – до плюс 29–31 градуса. Ночью также будет тепло, до плюс 14–18 градусов.

    В пятницу атмосфера над регионом станет неустойчивой, местами пройдут короткие грозовые дожди, которые немного собьют жару.

    Подобная 30-градусная жара в мае в Москве бывает нечасто, лишь один раз в пять-шесть лет, отметил синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологическое лето вернулось в столицу в середине мая.

    Неделей ранее воздух в городе прогрелся выше 27 градусов.

    Синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусную жару на юге Подмосковья.

    18 мая 2026, 11:57 • Новости дня
    Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой РОС

    Tекст: Вера Басилая

    Макеты трех модулей Российской орбитальной станции (РОС), перенесенных в российское ПО для моделирования T-Flex, показали на выставке в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

    Макеты трех сегментов Российской орбитальной станции продемонстрировали участникам мероприятия в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Первые три модуля – универсальный узловой, научно-экспериментальный, где будут все научные исследования, и шлюзовой – движутся по срокам, указанным в национальном проекте «Космос» : 2028 г. – универсальный, 2029 г. – научно-экспериментальный, 2030 г. – шлюзовой», – заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Специалисты перенесли проекты узлового, научно-энергетического и шлюзового отсеков из иностранной программы CAD Creo в российскую систему T-Flex. Некоторые элементы разрабатываются исключительно в отечественной среде. Для масштабирования опыта запущен проект внедрения технологий на 15 производственных площадках.

    Месяцем ранее главный конструктор станции Владимир Кожевников сообщил, что строительство начнется с замены модуля «Причал» на Международной космической станции. К 2030 году новые сегменты вместе с лабораторией «Наука» отправятся в самостоятельный полет, а полностью формирование комплекса завершится к 2034 году.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал запуск первого модуля Российской орбитальной станции в 2028 году.

    17 мая 2026, 09:28 • Новости дня
    Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Московского региона из-за прогнозируемой грозы с дождем, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    О надвигающейся непогоде предупредили специалисты Гидрометцентра РФ, передает ТАСС. «В период с 12:00 мск до конца суток в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – рассказал представитель ведомства. Он напомнил, что этот статус сигнализирует о потенциальной угрозе.

    Метеорологи не исключают возникновения грозы непосредственно в мегаполисе. Согласно прогнозам, непогода может накрыть город в период с 15:00 до 18:00, а также поздним вечером. Суммарно на столичные улицы может пролиться до пяти миллиметров осадков.

    Днем на фоне переменной облачности воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 22 до 27 градусов. Прогнозируется восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Дополнительно в области действует предупреждение из-за высокой вероятности пожаров четвертого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 мая Гидрометцентр объявил желтый уровень метеорологической опасности в столичном регионе из-за сильных дождей.

    Неделей ранее синоптики ввели аналогичное предупреждение по причине ожидаемых ливней с сильными порывами ветра.

    Накануне этого первая за год гроза прошла в северо-западной части Московской области.

    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    18 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Ученые сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности, который вскоре окажется в зоне видимости Земли, он способен спровоцировать сильнейшие магнитные бури, предупредили ученые.

    Ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне светила, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», – отмечают специалисты.

    Подобный масштаб в последний раз регистрировался в мае 2024 года. Тогда мощные взрывы спровоцировали самую сильную магнитную бурю за двадцать лет. Эксперты подчеркивают, что энергия солнечных вспышек напрямую зависит от площади пятен.

    Примерно через неделю гигантская зона покажется на левом краю диска, а затем переместится прямо напротив Земли. Ученые уточняют, что за этот срок пятна могут произвести серию вспышек или полностью исчезнуть. Пока активная область только набирает энергию, признаков крупных взрывов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ранее спрогнозировали мощный взрыв на Солнце 13 мая. Несколькими днями ранее астрономы зафиксировали яркую вспышку класса M5.7 в новой активной области.

    В январе специалисты заметили необычно крупный двойной взрыв на невидимой стороне звезды.

    17 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Власти Казахстана анонсировали запуск первой метеорологической ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планирует, что запуск первой в республике метеорологической ракеты состоится летом текущего года после соответствующих испытаний, сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Малик Олжабеков.

    Олжабеков сообщил, что министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планирует провести запуск первой в республике метеорологической ракеты летом этого года после завершения испытаний, передает ТАСС.

    «Мы сейчас ориентируемся на то, что это будет летом. Но при этом дополнительно будем уточнять срок запуска по результатам предшествующих испытаний», – рассказал Олжабеков. В настоящее время проводятся тесты различных систем метеоракеты, включая ее ступени и двигатель. Ожидается, что очередные испытания продлятся до конца мая.

    Вице-министр пояснил, что метеоракета предназначена для выведения метеозондов в верхние слои атмосферы с целью изучения метеорологических условий. Этот проект является промежуточным этапом перед созданием ракеты-носителя сверхлегкого класса. Главная цель – разработка ракеты, способной выводить на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, производимые в Казахстане.

    Ранее запуск метеоракеты планировался на прошлый год, но был отложен. Как заявлял министр Жаслан Мадиев, этот запуск станет отправной точкой для программы по производству ракет-носителей в стране. Казахстанские ученые намерены создать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана анонсировали первый тестовый запуск ракеты с площадки «Байтерек» в первом квартале 2026 года.

    Космические ведомства России и республики обсуждают перенос производства ракеты-носителя «Союз-5» на космодром Байконур.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска этой ракеты в декабре прошлого года.

    18 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении двух астероидов размером с челябинский метеорит

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник и вторник Земля благополучно разминется с двумя 20-метровыми астероидами, один из которых пройдет на расстоянии всего 91 тыс. километров от планеты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Два крупных астероида, размеры которых составляют около 20 метров, пролетят в непосредственной близости от Земли, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По своим габаритам эти небесные тела являются почти полными аналогами знаменитого челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года.

    Первый объект, получивший название 2026 KB, приблизится к планете 18 мая в 18.15 по московскому времени на расстояние около 230 тыс. километров.

    Второй астероид, 2026 JH2, окажется еще ближе: он пройдет на дистанции примерно 91 тыс. километров 19 мая ровно в 1.00 по Москве. Это самое тесное сближение с объектом такого размера в текущем году.

    Ученые подчеркивают, что оба тела не представляют опасности для Земли. Как отмечают специалисты, за несколько часов до прохождения траекторию движения астероидов уже невозможно изменить.

    Ближайший из них можно будет наблюдать с помощью полупрофессиональной оптики, хотя из-за высокой скорости поймать его в объектив довольно сложно. Тем не менее в Сети уже появляются первые любительские снимки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Михаил Маслов анонсировал пролет астероида 2026 JH2 около Земли.

    В январе ученые спрогнозировали высокую вероятность столкновения с планетой 20-метрового астероида CE2XZW2.

    Осенью прошлого года мимо Земли прошел сопоставимый с челябинским метеоритом объект 2025 QD8.

    18 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Климатолог развеял миф о появлении пальм в России

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на глобальное потепление, смена берез на пальмы в умеренном климате средней полосы России невозможна из-за частых заморозков, отметил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

    Фраза о появлении пальм вместо берез является лишь метафорой, отражающей масштаб будущих перемен в погоде, передает ТАСС. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин пояснил, что доминирующим фактором изменения климата в XXI веке выступает деятельность человека, в частности сжигание ископаемого топлива.

    «Говоря про пальмы, Михаил Юлкин, конечно, не имел в виду буквально, что они начнут расти, и климат у нас будет субтропический, он наверняка хотел подчеркнуть этим масштабы изменений, что они действительно будут очень сильными, очень большими», – отметил Кокорин. По данным Росгидромета, средняя температура в стране растет примерно на полградуса за десятилетие.

    Ранее СМИ цитировали заявление гендиректора компании «Карбон.лаб» Михаила Юлкина о том, что если человечество не изменит отношения к экологии, то в Москве могут вырасти пальмы, а не березы.

    Кокорин подчеркнул, что главным признаком потепления становится двукратное увеличение числа опасных метеорологических явлений за последние 20 лет. Самыми частыми из них стали резкие осадки, штормовые ветра и заморозки, которые делают невозможным произрастание тропических растений в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Алексей Кокорин ранее спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий в ближайшие десятилетия.

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об учащении стихийных бедствий в центральной части России.

    Средняя температура в стране за последние полвека изменилась на 2,5 градуса.

    18 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали повторение магнитной бури в течение суток

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли остается нестабильной, и в ближайшие сутки планету ожидает новая волна возмущений из-за недавнего выброса солнечной плазмы, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Последствия недавних геомагнитных возмущений не окончательно нейтрализованы, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра по-прежнему превышает норму и составляет от 500 до 600 километров в секунду вместо обычных 300 или 400. В ближайшие сутки планеты достигнет выброс массы от вспышки, зафиксированной 16 мая.

    «Солнце начинает неделю в возбужденном состоянии», – подчеркнули исследователи.

    Это событие нарушит установившееся равновесие магнитосферы. Расчеты показывают возвращение индексов геомагнитной активности к уровню слабых бурь.

    Вспышечная активность светила остается неровной. Ученые ожидают сохранения такого режима в течение всей первой половины недели, не видя явных причин для спада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу астрономы зафиксировали начало слабой магнитной бури на Земле. Накануне этого события эксперты ИКИ РАН спрогнозировали приход геомагнитных возмущений от крупной корональной дыры.

    Еще в конце апреля специалисты ожидали пик солнечной активности именно 15 и 16 мая.

    19 мая 2026, 07:27 • Новости дня
    Ракета Vega-C со спутником SMILE стартовала с космодрома Куру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракета-носитель Vega-C с совместным европейско-китайским исследовательским спутником SMILE стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция велась на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

    Запуск носителя состоялся сегодня в 06:52 по московскому времени с площадки во Французской Гвиане, передает ТАСС. Полет до момента отделения полезной нагрузки займет 57 минут, после чего устройство выйдет на низкую околоземную орбиту высотой 700 километров.

    Позднее спутник самостоятельно перейдет на эллиптическую траекторию, удаляясь от планеты на 121 тыс. километров и приближаясь на пять тыс. километров. Аппарат будет совершать один виток вокруг Земли примерно каждые два дня. Впервые оператором миссии выступила итальянская аэрокосмическая компания Avio.

    Главная задача миссии заключается в наблюдении за полярными сияниями и измерении характеристик магнитного поля. Полученные данные позволят точнее прогнозировать явления космической погоды, способные нарушить работу навигационных систем и электросетей.

    Изначально старт планировался на девятое апреля, однако был отложен из-за технических неполадок. Проект SMILE стал второй совместной космической программой Европы и Китая после успешной миссии Double Star.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о нестабильности магнитосферы Земли из-за выброса солнечной плазмы.

    В декабре прошлого года с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 6 с двумя аппаратами Galileo.

    В августе 2025 года с этой площадки состоялся успешный запуск ракеты с аппаратом для мониторинга климата.

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

