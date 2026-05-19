Астрономы спрогнозировали короткий мертвый сезон на Солнце

В ИКИ РАН спрогнозировали короткий мертвый сезон на Солнце

Tекст: Мария Иванова

В ближайшие дни на Солнце начнется период, когда вспышечная активность полностью прекратится, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события ещё возможны, а начиная с завтрашнего дня начнётся мёртвый сезон», – говорится в сообщении.

По прогнозам астрономов, затишье продлится около двух-трех суток, после чего ожидается появление новых активных центров с обратной стороны звезды. Крупная область, о которой сообщалось ранее, появится на левом краю солнечного диска ориентировочно в пятницу. Специалисты предполагают, что ей присвоят номер 4448.

Космическая погода 19 мая 2026 года остается спокойной. Геомагнитная обстановка оценивается как стабильная, вспышечная активность практически отсутствует. Эксперты отмечают, что вероятность магнитных бурь в ближайшие сутки минимальна, и рекомендуют наслаждаться благоприятными условиями.

