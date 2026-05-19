В России разработали повышающий дальность ударов дронов воздушный ретранслятор

В России разработали повышающий дальность ударов дронов ретранслятор «Одиссей»

Tекст: Мария Иванова

Инновационное устройство спроектировано при активном участии бойцов спецназа ВДВ, передает ТАСС.

Аппарат базируется на 15-дюймовом коптере, который оснащен модулем удержания позиции и способен стабильно транслировать сигнал управления.

«Через «Кулибин-клуб «Народного фронта» мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор «Одиссей», испытали с помощью Кулибин-клуба его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», – рассказали в конструкторском бюро «Авиатехнолаб».

Специалисты добавили, что благодаря новинке дальность полета ударных аппаратов достигла 70 километров. Ретранслятор работает как вышка связи, обходя препятствия рельефа и позволяя беспилотникам безопасно снижаться без потери видеосигнала. Устройство может зависать на высоте до 100 метров и работать более одного часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года специалисты добровольческой бригады имени Александра Невского приступили к созданию уникального ретранслятора для беспилотников.

В сентябре российские инженеры при поддержке «Народного фронта» разработали многоцелевую беспилотную платформу-ретранслятор «Зефир-М».

В начале прошлого года бойцы российской армии в Херсонской области протестировали систему увеличения дальности полета FPV-дронов на базе аппарата «Мерлин-ВР».