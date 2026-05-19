В России разработали повышающий дальность ударов дронов воздушный ретранслятор

В России разработали повышающий дальность ударов дронов ретранслятор «Одиссей»
Российские специалисты сконструировали комплекс «Одиссей», благодаря которому дистанция эффективной работы боевых беспилотных летательных аппаратов возросла на десятки километров.
Инновационное устройство спроектировано при активном участии бойцов спецназа ВДВ, передает ТАСС.
Аппарат базируется на 15-дюймовом коптере, который оснащен модулем удержания позиции и способен стабильно транслировать сигнал управления.
«Через «Кулибин-клуб «Народного фронта» мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор «Одиссей», испытали с помощью Кулибин-клуба его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», – рассказали в конструкторском бюро «Авиатехнолаб».
Специалисты добавили, что благодаря новинке дальность полета ударных аппаратов достигла 70 километров. Ретранслятор работает как вышка связи, обходя препятствия рельефа и позволяя беспилотникам безопасно снижаться без потери видеосигнала. Устройство может зависать на высоте до 100 метров и работать более одного часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года специалисты добровольческой бригады имени Александра Невского приступили к созданию уникального ретранслятора для беспилотников.
В сентябре российские инженеры при поддержке «Народного фронта» разработали многоцелевую беспилотную платформу-ретранслятор «Зефир-М».
В начале прошлого года бойцы российской армии в Херсонской области протестировали систему увеличения дальности полета FPV-дронов на базе аппарата «Мерлин-ВР».