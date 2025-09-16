В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

Tекст: Мария Иванова

Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.