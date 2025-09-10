БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км

  • Новость часаАктер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Армия Непала пригрозила введением войск из-за беспорядков
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта
    Политолог: Израиль становится опасен для всего мира
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    76 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    10 сентября 2025, 05:11

    БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях, благодаря чему порядка тысячи дронов различной модификации поставлены в зону спецоперации, рассказали в Народном фронте.

    «В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты. Около 1 тыс. изделий поставлено в зону СВО, но при наличии потребности наши возможности позволяют производить в десятки раз больше», – сообщил ТАСС гендиректор производителя, ассоциации FPV Денис Мерзликин.

    Напомним, ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь.

    Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    9 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

    «Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

    Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    9 сентября 2025, 08:34 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения российской армии сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил о прорыве российскими войсками обороны украинских сил у Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, штурмовые подразделения ВС Россиии смогли сломить оборону противника и закрепиться на новых позициях, расширив зону контроля российских сил. «У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», – сообщил Кимаковский.

    Он подчеркнул, что в результате наступления на данном участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    9 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Российские войска вошли в Приморское на запорожском направлении фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются на степногорском направлении запорожской линии фронта, взяв под контроль часть села Приморское у бывшего Каховского водохранилища, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вошли в село Приморское в Запорожской области на степногорском направлении фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости». Приморское расположено у бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы, ведущей к городу Запорожье, который находится под контролем украинских сил. По словам Рогова, российские войска расширили там зону контроля.

    Он отметил, что за освобождение села продолжаются бои, ситуация в районе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.

    9 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка и кабина управления ЗРК «С-300» ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.

    9 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Международная обстановка» стала причиной, по которой Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября.

    «За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», – цитирует «Коммерсантъ» выдержку из пресс-релиза коллектива.

    Организаторы сообщили, что вместо Мацуева на сцене выступит другой солист, однако его имя пока не объявлено.

    Концерты российских музыкантов за рубежом регулярно отменяют на фоне спецоперации на Украине, что приводит к изменению программ ведущих зарубежных коллективов.

    К примеру, в июле текущего года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    9 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США

    Филиппины отложили закупку F-16 на 5,6 млрд долларов из-за бюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Филиппины приостановили крупную сделку по покупке американских истребителей, сославшись на нехватку финансовых средств и другие приоритеты вооруженных сил.

    Филиппины отложили закупку истребителей F-16 у США на сумму 5,6 млрд долларов из-за финансовых ограничений, передает ТАСС. Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что реализация контракта приостановлена из-за нехватки средств на этот проект. В качестве основной причины посол назвал финансирование, отметив, что этот вопрос является ключевым для заключения сделки.

    Ромуальдес также уточнил, что, по словам министра обороны Филиппин, у армии страны сейчас есть более приоритетные задачи, чем закупка истребителей, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от распределения средств на модернизацию.

    В апреле 2023 года США и Филиппины достигли договоренности об усилении сотрудничества в сфере обороны, пишет ТАСС. В феврале 2024 года президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший одобрил план модернизации вооруженных сил на сумму 36 млрд долларов на ближайшее десятилетие, учитывая напряженность в Южно-Китайском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала формировать новые оперативные группы для действий на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем. Официальный представитель Минобороны КНР обвинил филиппинские корабли в провокациях около острова Хуанъянь и пообещал ответные меры. США выделили Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо для поддержки энергетики, морских проектов и экономического развития.

    9 сентября 2025, 14:33 • Новости дня
    Захарова: Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский этнограф Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению Москвы, сообщила глава МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Каверин находился под арестом в Афганистане с июля, его обвиняли в совершении ряда правонарушений, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что освобождение и репатриация Каверина были осуществлены с учетом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном. Каверин был возвращен на родину 8 сентября из Кабула.

    В июле в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений.

    Накануне стало известно, что он готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    9 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский концерн Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger, каждая из которых покрывает четыре квадратных километра, сообщил глава компании Армин Паппергер каналу ZDF.

    По его словам, германский концерн Rheinmetall в 2025 году впервые поставит Киеву свои новейшие системы противодронной защиты Skyranger, передает ТАСС. Договор на поставку будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI.

    Паппергер отметил: «Уже в этом году будут поставлены первые [системы]». По данным телеканала, сумма сделки составляет несколько сотен миллионов евро.

    Комплекс Skyranger – мобильная система противодействия дронам и ракетам, которую можно устанавливать на автомобили. По словам главы Rheinmetall, каждая из таких систем способна защищать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая на ней «полное отсутствие дронов».

    Отмечается, что Украина получит Skyranger раньше, чем немецкая армия, хотя Бундесвер также сделал заказ на эти системы. Кроме того, Rheinmetall поставляет Киеву танки, боеприпасы и строит на Украине завод по сборке боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты на фоне роста военных расходов. Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о запуске совместного производства снарядов в Европе.

    10 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист РСФСР Александр Збруев перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» почувствовал себя нехорошо. От госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

    «Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте (87 лет) это бывает, ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», – заявил актер ТАСС.

    В «Ленкоме» уточнили, что Збруев от госпитализации отказался, находится дома. В постановке 9 сентября Збруева заменил другой актер.

    На сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» 9 сентября Александр Збруев с коллегами должны были играть «Вишневый сад».

    Александр Збруев – лауреат Государственной премии России и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве и в 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина. Был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком»). Задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Збруев в январе прокомментировал свою госпитализацию, объяснив, что проходит плановое обследование в медицинском учреждении.

    9 сентября 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине, сообщает РИА «Новости». В социальных сетях появилось видео с колумбийской наемницей с позывным Куин, которая обращается к латиноамериканкам с призывом присоединиться к украинским войскам.

    На видео женщина утверждает: «Ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу». Она отмечает, что сейчас особо востребованы женщины с медицинским образованием и опытом работы для службы в качестве военных врачей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в составе ВСУ на Украине. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    9 сентября 2025, 21:02 • Новости дня
    ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецке зафиксировали взрывы, а системы противовоздушной обороны отразили атаку ракетами Storm Shadow.

    Украинские войска предприняли попытку атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, сообщил источник в оперативных службах, передает ТАСС. По его словам, «ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО».

    В Донецке были слышны взрывы, запуск системы противовоздушной обороны. Взрывы зафиксированы в Калининском и Буденновском районах города. По данным оперативных служб, есть пострадавшие мирные жители.

    Местные власти и силовые структуры контролируют ситуацию и продолжают работу по обеспечению безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО в Донецке начала работать после серии взрывов и задымлений в центре города. В результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых.

    9 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    ВС России авиаударами поразили испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области почти ликвидировали направленных туда испаноговорящих наемников с помощью авиаударов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По позициям наемников в селах Великомихайловка и Новопетровское нанесли несколько авиаударов, уточнил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что роту иностранцев, которую на границу ДНР и Днепропетровской области перебросили недавно, почти уничтожили.

    Ранее Кимаковский заявлял, что ВСУ направила до двух рот латиноамериканских наемников к Красноармейску и Димитрову, их перебросили туда, чтобы отбивать штурмы ВС России.

    До этого сообщалось, что женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу начали предлагать становиться наемницами на Украине.

    9 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Российские штурмовики вышли к поселку Ямполь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, а также контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь». Он отметил, что на этом участке фронта позиции российских сил существенно улучшились.

    Кроме того, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. По словам Кимаковского, «наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

