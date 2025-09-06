Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Беспилотная лодка на оптоволокне «Ушкуйник» прошла первые испытания на базе ЧФ
Новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.
Испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» проходят на полигоне Черноморского флота. Она управляется по оптоволоконному кабелю, который сразу тонет и ложится на дно благодаря тяжести и защищенной конструкции, передает ТАСС.
По словам гендиректора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, кабель может быть армированным и достигать больших размеров.
«Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ «Ушкуйник». Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем», – рассказал Чадаев.
Разработка предназначена для выполнения разных задач: лодка может применяться как камикадзе, использоваться как авианосец для FPV-дронов или служить истребителем украинских беспилотных катеров. В последнем случае дроны запускаются с борта лодки и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежную связь с операторами на суше.
Впервые лодку публично покажут 6–7 сентября на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Новгородской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.
Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.
При этом в рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.