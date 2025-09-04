На ВЭФ показали новейший FPV-дрон «Ветер-Х» для СВО

Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью от 30 км показали на ВЭФ

Tекст: Мария Иванова

Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с воздушным ретранслятором, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

Конструкторское бюро «Ветер» сообщило, что дрон уже применяется в рамках спецоперации на Украине.

В компании отметили, что «Ветер-Х» впервые демонстрируется на ВЭФ и отличается от других FPV-дронов возможностью параллельного использования двух каналов связи – радио и оптики. Новая модель также получила увеличенную раму, что обеспечивает стабильный полет с грузом в любых погодных условиях. Комплекс управления устойчивой связью разработан КБ «Ветер» и может переключать каналы в полете.

С воздушным ретранслятором и наземной станцией управления «Питон V3» дрон способен выполнять задачи на расстоянии от 30 км. Продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет от 25 минут, при использовании двух аккумуляторов – до 50 минут. Дальность полета заявлена от 23 км. В компании подчеркнули, что воздушный ретранслятор произведен на 80% из отечественных компонентов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, его организатором выступает Фонд Росконгресс. В этом году форум привлек более 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий, на мероприятии проходят свыше 100 тематических сессий.

