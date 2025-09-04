  • Новость часаПутин заявил о запасах угля в России на тысячу лет
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 11:55 • Новости дня

    На ВЭФ показали новейший FPV-дрон «Ветер-Х» для СВО

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью от 30 км показали на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 километров благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с воздушным ретранслятором, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

    Конструкторское бюро «Ветер» сообщило, что дрон уже применяется в рамках спецоперации на Украине.

    В компании отметили, что «Ветер-Х» впервые демонстрируется на ВЭФ и отличается от других FPV-дронов возможностью параллельного использования двух каналов связи – радио и оптики. Новая модель также получила увеличенную раму, что обеспечивает стабильный полет с грузом в любых погодных условиях. Комплекс управления устойчивой связью разработан КБ «Ветер» и может переключать каналы в полете.

    С воздушным ретранслятором и наземной станцией управления «Питон V3» дрон способен выполнять задачи на расстоянии от 30 км. Продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет от 25 минут, при использовании двух аккумуляторов – до 50 минут. Дальность полета заявлена от 23 км. В компании подчеркнули, что воздушный ретранслятор произведен на 80% из отечественных компонентов.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, его организатором выступает Фонд Росконгресс. В этом году форум привлек более 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий, на мероприятии проходят свыше 100 тематических сессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    Министерство обороны отчиталось, что увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    3 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников

    Военный аналитик Кнутов: На параде в Пекине Китай продемонстрировал беспилотную мощь

    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    @ Johannes Neudecker/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

    «Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A «Фэйхун», способную возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

    Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

    Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду «Посейдон».

    «Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», – рассуждает аналитик.

    «В Китае подводный беспилотник называют «приветом Америке», – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

    КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил Кнутов.

    По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – заключил аналитик.

    Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

    Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

    Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

    Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    1 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Минобороны сократило сроки внедрения инновационных вооружений

    Минобороны сократило сроки внедрения инновационных вооружений до 2-6 месяцев

    Tекст: Евгения Караваева

    Внедрение инновационного вооружения в России ускорят в рамках проекта «Воентех», который позволит применять новые технологии быстрее прежнего.

    Срок внедрения инновационного вооружения планируется сократить до двух - шести месяцев к 2030 году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, передает ТАСС. На коллегии оборонного ведомства он отметил, что это станет возможным благодаря поэтапной реализации проекта «Воентех».

    «В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ до 2-6 месяцев», – заявил Криворучко.

    Он уточнил, что в рамках проекта «Воентех» ведется системная работа по управляемому отбору и трансферу перспективных технологий гражданского и двойного назначения для военных нужд. На сегодняшний день апробированы 649 образцов изделий, из которых успешно прошли испытания 159.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости сделать Вооруженные Силы более восприимчивыми к инновациям. В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении.

    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    2 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о самострелах в бригаде «Азова» под Купянском

    Военные ВСУ из бригады «Азова» ранили себя для ухода с фронта

    Tекст: Денис Тельманов

    На Купянском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, куда входят националисты «Азова», наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили о случаях самострелов среди военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют члены «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России).

    По их данным, бойцы специально ранят себя, чтобы не участвовать в боях. В пример приводится солдат с позывным «Выходной», который выстрелил себе в ногу, и еще один боец с позывным «Труня», признавшийся командиру в страхе погибнуть и также выстреливший в себя.

    Силовики указали, что подобные эпизоды не единичны и участились на Купянском направлении из-за тяжелого положения подразделений ВСУ на этом участке фронта. Они отметили, что ситуация в районе Купянска остается крайне сложной для украинских формирований.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что соединения и воинские части группировки «Запад» почти полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО. В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» и иностранные наемники. Власти Германии начали расследование по факту пребывания в стране участников украинского националистического батальона «Азов».

    1 сентября 2025, 14:03 • Новости дня
    Названы сроки формирования двух новых дивизий морской пехоты ВМФ

    Главнокомандующий ВМФ Моисеев: В этом году сформируют две новые дивизии морской пехоты

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году Военно-морской флот России завершает формирование двух новых дивизий морской пехоты для Тихоокеанского и Балтийского флотов.

    Дивизии морской пехоты для Тихоокеанского и Балтийского флотов будут созданы до конца 2025 года, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев во время торжественной линейки в Нахимовском училище Мариуполя.

    Моисеев отметил: «Идет переформирование бригад в дивизии. В этом году мы уже сформируем две таких дивизии (морской пехоты)». Он уточнил, что речь идет о соединениях Тихоокеанского и Балтийского флотов, передает ТАСС.

    Также в перспективе, по его словам, бригады морской пехоты во всех флотах России получат статус дивизий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии. К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий.

    2 сентября 2025, 09:20 • Новости дня
    ANI сообщило о возможном возобновлении индийско-российского проекта по Су-57

    ANI: Индия может возобновить сотрудничество с Россией по истребителю пятого поколения

    Tекст: Мария Иванова

    Индийская сторона изучает варианты сотрудничества с Россией по выпуску истребителей пятого поколения на предприятиях Hindustan Aeronautics Limited, сообщает агентство ANI.

    Индия может возобновить участие в совместной с Россией программе по созданию истребителя пятого поколения, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

    В министерстве обороны Индии отметили, что проект вновь стал актуальным на фоне современной международной ситуации. По словам источников, несмотря на продвижение американского истребителя F-35, Нью-Дели рассматривает возможность возвращения к партнерству с Москвой.

    Россия, в свою очередь, изучает планы инвестиций в производство Су-57 на индийских предприятиях. Одним из возможных производителей может стать компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая уже занимается выпуском истребителей Су-30МКИ. Помимо HAL, в Индии есть и другие компании, что может способствовать снижению затрат на производство новых самолетов.

    Около десяти лет назад Индия уже участвовала в программе по разработке истребителя пятого поколения с Россией, однако впоследствии вышла из нее. Сейчас ВВС Индии анализируют варианты приобретения двух-трех эскадрилий российских Су-57 и американских F-35 до 2035 года, когда ожидается появление собственного индийского истребителя АМСА.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал свою эффективность в реальных боевых условиях против западных комплексов ПВО. Самолет малозаметен для радаров и способен применять широкий спектр управляемых средств поражения. В 2025 году экспортная версия Су-57Э была представлена на выставке Air India, где прошла демонстрационные полеты.

    Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, между тем, подчеркнул: «Ключевые характеристики Су-57 намного выше американских и китайских конкурентов». По словам Бабича, российский истребитель выигрывает у соперников и по соотношению «цена – качество».

    Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

    В мае сообщалось, что Индия также начала разработку собственного истребителя-невидимки пятого поколения.

    2 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ западнее Камышевахи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции северо-западнее Камышевахи и отошли в сторону Днепропетровской области.

    Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», – заявил Рогов.

    По его словам, теперь основные бои переместились на территорию Днепропетровской области.

    Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и создают «санитарную зону безопасности» у границ ДНР на территории соседней области.

    Ранее Минобороны России сообщало, что Камышеваха была освобождена 30 августа бойцами группировки «Восток». Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что с освобождением этого села весь юг ДНР находится под контролем российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.

    Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области.

    Российские подразделения почти завершили зачистку Серебрянского лесничества, где для украинских сил созданы локальные огневые мешки.

    2 сентября 2025, 18:24 • Новости дня
    Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

    Три жителя Новой Таволжанки получили ранения при обстреле ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате артиллерийского удара по Новой Таволжанке были ранены три человека, инцидент произошел в Шебекинском округе Белгородской области.

    Три человека получили ранения в результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Глава области отметил: «Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека». Подробности о состоянии пострадавших и характере их травм не уточняются.

    По предварительным данным, обстрел осуществлялся с территории Украины. Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим и контролируют ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома.

    В белгородском селе Беленькое женщина получила баротравму из-за дрона ВСУ и сама пришла за медицинской помощью, а 18-летняя жительница Грайворона получила сотрясение мозга и минно-взрывную травму. В результате обстрелов Херсонской области за сутки один человек погиб, четверо получили ранения.

    4 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» способен обнаруживать любые атакующие объекты благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе и отсутствию слепых зон, сообщили в Ростехе.

    Как передает ТАСС, представители Ростеха сообщили, что корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» не имеет аналогов в мире и выделяется возможностью обнаруживать все атакующие объекты. В Ростехе подчеркнули, что башня комплекса сочетает мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, а интегрированная система управления включает три радара: оптический, дальнего обнаружения и сопровождения цели. Благодаря этому «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепых зон и способен фиксировать даже такие цели, как парашюты. Представители корпорации отметили, что в ближайшее время не стоит ожидать появления зарубежных аналогов данной системы. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки, а его установка возможна на боевых кораблях различных классов. В Ростехе также заявили, что «Панцирь-МЕ» подтвердил способность отражать массированные воздушные удары, сбивать цели на сверхмалых высотах, а также поражать морские и наземные объекты одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби модернизированный комплекс «Панцирь-С1М», усовершенствованный с учетом боевого опыта в Сирии. «Панцирь-МЕ» впервые показали за рубежом. Испытания морского комплекса «Панцирь-МЕ» запланировали на ближайшее время.

    3 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех поставил тренажеры для РВСН с максимальной реалистичностью

    Ростех поставил тренажеры для РВСН с полной имитацией реальной обстановки

    Tекст: Мария Иванова

    Современные тренажеры, способные имитировать боевые условия и фиксировать ошибки обучаемых, поступили в Ракетные войска стратегического назначения для повышения эффективности подготовки личного состава.

    Холдинг «Ремвооружение», входящий в состав «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», поставил современные учебно-тренировочные комплексы для подготовки расчетов Ракетных войск стратегического назначения, передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что новые тренажеры создают максимально реалистичную обстановку и позволяют значительно снизить расходы на обучение личного состава.

    С помощью тренажеров можно готовить расчеты стратегических ракетных комплексов к использованию средств связи, технических систем, выполнению задач по охране, обороне, энергообеспечению, а также занятиям на стрельбище в период боевого дежурства. Тренажеры дают возможность отрабатывать обнаружение и распознавание целей и передачу данных в командный центр в условиях, максимально приближенных к боевым, без риска для персонала и техники.

    В «Ростехе» отметили, что такие комплексы повышают эффективность подготовки и сокращают период адаптации специалистов на реальных объектах. «Разработка и внедрение современных тренажёрных комплексов – ключевой элемент повышения боеготовности и профессионального уровня военнослужащих», – заявили в госкорпорации. Там также добавили, что ежегодно разрабатывают и поставляют около десяти новых учебно-тренировочных средств.

    Тренажеры позволяют выполнять задачи в ручном режиме или по заранее заданным сценариям, контролируют действия обучаемых, выявляют ошибки и оценивают выполнение операций по скорости и точности. Все результаты фиксируются в электронной карте занятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» представил пульт дистанционного управления, позволяющий одному оператору одновременно управлять тремя ПТРК «Корнет-ЭМ».

    А в 2022 году на форуме «Армия» была продемонстрирована новейшая система для подготовки специалистов по РСЗО.

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
