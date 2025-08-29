Белоусов сообщил об увеличении поставок тактических БПЛА в войска

Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ

Tекст: Денис Тельманов

Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов в российские войска значительно увеличены, передает ТАСС. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что это уже положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

«Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий», – заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что Минобороны должно завершить создание эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт. По словам министра, необходимо также ускорить подготовку расчетов операторов БПЛА и завершить необходимые организационно-штатные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

Украинские подразделения вынуждены модернизировать беспилотники самостоятельно, потому что западные поставки включают в основном устаревшие модели. Российские военные используют современные средства радиоэлектронной борьбы и защитные сетки для эффективной нейтрализации угрозы со стороны беспилотников.