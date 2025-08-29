Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?2 комментария
Белоусов сообщил об увеличении поставок тактических БПЛА в войска
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ
Министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.
Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов в российские войска значительно увеличены, передает ТАСС. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что это уже положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.
«Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий», – заявил Белоусов.
Он подчеркнул, что Минобороны должно завершить создание эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт. По словам министра, необходимо также ускорить подготовку расчетов операторов БПЛА и завершить необходимые организационно-штатные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.
Украинские подразделения вынуждены модернизировать беспилотники самостоятельно, потому что западные поставки включают в основном устаревшие модели. Российские военные используют современные средства радиоэлектронной борьбы и защитные сетки для эффективной нейтрализации угрозы со стороны беспилотников.