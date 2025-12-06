Устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС бойца ММА задержали в Москве

Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.6 комментариев
В Москве задержан боец ММА, тренировавший удары на памятнике ветеранам МЧС, сообщили в Следственном комитете.
Следственный комитет Москвы возбудил против него уголовное дело. Его обвиняют в осквернении мемориальных сооружений. Во время допроса мужчина признал свою вину и объяснил действия.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов заявил, что подобные тренировки проводит в течение шести лет.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по инциденту у памятника ветеранам МЧС в Москве.
Эксперты отметили, что этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения в субкультуре ММА, но и о других проблемах.