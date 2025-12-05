Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что, несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.