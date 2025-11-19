Рябков заявил о невозможности немедленных переговоров по стратстабильности

Tекст: Елизавета Шишкова

Рябков заявил, что на данный момент вопрос о проведении переговоров по стратегической стабильности не актуален, передает ТАСС.

По его словам, «сейчас ни о каких переговорных столах вообще, в принципе, речи быть не может». Рябков выразил уверенность, что в будущем диалог станет возможен, и тогда будет обсуждаться участие Великобритании и Франции.

В интервью он также подчеркнул уважение Москвы к позиции Китая по контролю над вооружениями. Рябков отметил, что между Россией и Китаем установились отношения полного доверия, и стороны избегают осложнения отношений вопросами, которые могут внести разногласия..

Замглавы МИД отдельно заявил, что российско-северокорейские отношения имеют глубокий союзнический характер и не представляют угрозы для третьих стран, в частности для Республики Корея. Он подчеркнул, что эти связи строятся на принципах уважения и не направлены против других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания.

В Москве заявили, что ядерное оружие рассматривается как инструмент сдерживания, а ядерная риторика всегда опасна. Власти России продолжают анализировать целесообразность подготовки к собственным ядерным испытаниям.