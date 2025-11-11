Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Песков: Россия изучает вопрос подготовки к ядерным испытаниям
Власти России продолжают анализировать, насколько целесообразна подготовка к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Москве продолжают изучать вопрос о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что работа в этом направлении продолжается в соответствии с указанием главы государства, данного на прошлой неделе.
Также Песков отметил отсутствие разъяснений от Вашингтона относительно заявлений Дональда Трампа по ядерным испытаниям. «Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», – сказал он.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний.
Россия ожидает разъяснений от США после заявления президента Дональда Трампа о скором проведении ядерных испытаний.
Министерство иностранных дел России приступило к выполнению поручения Владимира Путина, который на Совете безопасности 5 ноября поднял вопрос о возможной подготовке к ядерным испытаниям.