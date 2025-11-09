  • Новость часаПесков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    9 ноября 2025, 14:48

    Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ожидает разъяснений от Вашингтона после заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении Соединенными Штатами ядерных испытаний.

    Вашингтон должен разъяснить Москве заявления американского президента Дональда Трампа по теме ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент особенно важно понять, что именно имел в виду Трамп, поскольку вопрос ядерных испытаний является слишком серьезным.

    Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также отметил, что заявления Трампа прозвучали недвусмысленно. «Это (ядерные испытания – ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие», – заявил представитель Кремля.

    В том же интервью Песков напомнил, что Россия полностью соблюдает свои обязательства по запрету ядерных испытаний. По его словам, если какая-либо другая страна все же проведет испытания, Россия будет вынуждена сделать то же самое в рамках сохранения ядерного паритета.

    Он добавил, что ядерный паритет играет ключевую роль в поддержании мировой безопасности. Песков подчеркнул: «Именно ядерный паритет – это важнейшая составляющая для, наверное, глобальной архитектуры безопасности в наше время».

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    7 ноября 2025, 22:16
    Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп назвал нежелание России прекратить боевые действия преградой саммиту

    @ Aaron Schwartz/Consolidated News/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что основной преградой для проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине, передает ТАСС. Об этом он рассказал во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. В ответ на вопрос о причинах задержки саммита Трамп отметил: «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    8 ноября 2025, 15:58
    Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Министр войны США Пит Хегсет сравнил сегодняшнюю обстановку в мире с настроениями, предшествовавшими началу Второй мировой войны и обострению противостояния между СССР и США в 1981 году,

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в мире постепенно растет опасность, напомнив о событиях накануне Второй мировой войны и кризисе 1981 года, передает ТАСС.

    «Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года – момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», – заявил Хегсет.

    Во время выступления в Национальном университете обороны он подчеркнул, что если Америка и ее союзники хотят избежать войны, им необходимо быть готовыми к разного рода вызовам. Хегсет отметил рост угроз со стороны потенциальных противников, не называя конкретные страны.

    В 1981 году США ввели санкции против СССР после введения военного положения в Польше, а в 1939 году началась Вторая мировая война после нападения Германии на Польшу. Хегсет напомнил, что в 1981 году сильно возросли ожидания начала Третьей мировой войны из-за конфликта в Афганистане и напряженности между сверхдержавами.

    Президент Дональд Трамп уверял, что Вашингтон не стремится к новым военным конфликтам.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Напомним, США запланировали первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возобновлении испытаний.

    9 ноября 2025, 12:40
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    6 ноября 2025, 19:42
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 млн долларов за винодельню
    @ Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках судебного спора о французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

    Американский актер Брэд Питт потребовал через суд компенсацию в размере 35 млн долларов от своей бывшей супруги Анджелины Джоли по делу о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма. Иск был подан в ноябре 2022 года из-за продажи Джоли своей доли винодельни третьей стороне без согласия Питта, что, по его словам, нарушило их прежние договоренности.

    Питт настаивал, что сделка была несогласованной, тогда как Джоли отрицала необходимость получения его разрешения. В конце октября 2025 года, по данным издания, Питт представил суду электронную переписку Джоли с юристами, считая эти письма доказательством его позиции. Адвокат Джоли отметил: «Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства – дело рук самого Питта, он предъявляет Джоли иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба... ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб».

    Судебные документы указывают, что Питт и его команда предлагали Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, однако она отказалась от этих переговоров и реализовала свою часть компании Stoli. Джоли мотивировала отказ требованием Питта о подписании соглашения о неразглашении, которое запрещало бы обсуждение не только продажи, но и любых подробностей личной жизни, включая обвинения в насилии с его стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юридические документы раскрыли новые подробности о конфликте Анджелины Джоли и Брэда Питта вокруг поместья Chateau Miraval и последствиях их семейной жизни. Брэд Питт стал владельцем особняка на Голливудских холмах за 12 млн долларов, который раньше принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу. Брэд Питт и Джордж Клуни позировали на российском мотоцикле Ural с коляской для журнала GQ.

    9 ноября 2025, 11:23
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что на саммите на Аляске Вашингтон заверял Москву в том, что американские власти «смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».

    Лавров также отметил попытки Брюсселя и Лондона убедить США полностью перейти к военному давлению на Россию и отказаться от политико-дипломатических путей урегулирования, передает РИА «Новости».

    Дискуссия между Россией и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не ограничивается лишь одним аспектом, подчеркнул Лавров. Он добавил, что в отличие от того, как это пытаются представить отдельные журналисты и эксперты, переговоры многоуровневые и комплексные. Россия не раскрывает все детали обсуждений, но если в СМИ появляются фейки, Москва дает свои комментарии.

    Что касается предложения президента РФ Владимира Путина о продлении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Лавров рассказал: «Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет придерживаться добровольных ограничений только при полной взаимности со стороны США.

    По словам Лаврова, инициатива Путина в области стратегических вооружений не требует дополнительных обсуждений и отличается простотой: «Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания и не требует специфических дополнительных усилий». Пока содержательного ответа от Вашингтона нет, однако по дипломатическим каналам США сообщили, что рассматривают эту идею.

    Россия ожидает подтверждения США в сохранении анкориджских договоренностей по Украине, добавил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на компромиссный характер договоренностей, Москва не собирается отступать от принципиальных позиций, включая территориальную целостность страны и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принятый ими на референдумах в 2014 и 2022 годах. Российская сторона также отмечает важность устранения первопричин конфликта.

    В пятницу президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    7 ноября 2025, 06:46
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    7 ноября 2025, 01:33
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    7 ноября 2025, 02:58
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    8 ноября 2025, 18:24
    Лавров: МИД России приступил к выполнению поручения Путина по ядерным испытаниям

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России приступило к выполнению поручения Владимира Путина, который на Совете безопасности 5 ноября затронул вопрос возможной подготовки к ядерным испытаниям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина, озвученное на заседании Совета безопасности 5 ноября, передает ТАСС.

    Лавров акцентировал, что к настоящему моменту никаких разъяснений по поводу высказываний Дональда Трампа о возможных возобновлениях ядерных испытаний в Москву дипломатическими каналами не поступало.

    «Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», – отметил министр иностранных дел России.

    По словам Лаврова, неясно, говорил ли бывший президент США о традиционных испытаниях, подкритических либо о других видах ядерной активности. В публичных комментариях представителей США отсутствует единая позиция по этому вопросу, резюмировал глава МИДа.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Лавров заявил, что США не давала разъяснений по словам президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    7 ноября 2025, 10:39
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    7 ноября 2025, 21:38
    Трамп дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не продлится долго и завершится в обозримом будущем.

    На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме он заявил: «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что имеется существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин говорил ему, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку словам Трампа о якобы достигнутом прогрессе Вашингтона по украинскому урегулированию.

    7 ноября 2025, 21:57
    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    7 ноября 2025, 21:04
    Трамп заявил о высоких шансах встречи с Путиным в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал высокими шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

    «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – заявил он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

    В ходе обсуждений Трамп также выразил похвалу в адрес Орбана, назвав того «великим лидером». На вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из режима американских санкций, чтобы страна смогла продолжить закупки российского природного газа, Трамп ответа не дал.

    В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    8 ноября 2025, 17:27
    Лавров: России не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не давала разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Москва не получала по дипломатической линии объяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, судя по комментариям из Вашингтона, единого понимания, что имел в виду президент Соединенных Штатов, у американской администрации нет.

    Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет указывал, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Сам Трамп поручал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о необходимости разъяснений от американской стороны по поводу этих испытаний.

    7 ноября 2025, 13:25
    Захарова сравнила статью FT о встрече Лаврова и Рубио с детективом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично охарактеризовала материал FT о якобы встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сравнив публикацию с произведением Агаты Кристи.

    Она прокомментировала публикацию Financial Times о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    Захарова заявила: «Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи». Также дипломат отметила, что подобные материалы направлены на создание инфоповодов для других СМИ.

    Захарова подчеркнула, что публикация FT необходима для того, чтобы инициировать волну обсуждений в медиапространстве. «Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», указала официальный представитель МИД России.

    Между тем ранее Рубио заявил о готовности к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что на данный момент соглашений о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио в Будапеште не существует.

    Мария Захарова отметила, что сообщения Запада о срыве переговоров направлены на поддержку Владимира Зеленского в украинском информационном поле.

    7 ноября 2025, 02:42
    Кандидат на пост в Пентагоне Велес-Грин: Украина должна сдерживать Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна остаться фактором сдерживания России и после завершения нынешнего конфликта, заявил Александер Велес-Грин, выдвинутый на должность помощника замглавы Пентагона.

    Велеса-Грин дал письменные ответы на вопросы американских законодателей. «Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны», – приводит его слова ТАСС.

    Велес-Грин подчеркнул, что приоритетами Вашингтона становятся другие регионы, а ключевая задача Европы – постоянная поддержка Киева вооружением. По его словам, Европа должна взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону континента и поддержку обороны Украины.

    Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять ограниченную поддержку, включая расширенное ядерное сдерживание, но основной вклад должна делать Европа. Власти США видят в координации европейских усилий способ «гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО».

    Говоря об отношениях между Россией и Китаем, чиновник отметил, что у США есть определенные инструменты для ослабления поддержки между этими странами, однако конкретизировать эти инструменты он не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада решили превратить Украину в проект «анти-Россия».

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

