Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтон должен разъяснить Москве заявления американского президента Дональда Трампа по теме ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент особенно важно понять, что именно имел в виду Трамп, поскольку вопрос ядерных испытаний является слишком серьезным.

Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также отметил, что заявления Трампа прозвучали недвусмысленно. «Это (ядерные испытания – ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие», – заявил представитель Кремля.

В том же интервью Песков напомнил, что Россия полностью соблюдает свои обязательства по запрету ядерных испытаний. По его словам, если какая-либо другая страна все же проведет испытания, Россия будет вынуждена сделать то же самое в рамках сохранения ядерного паритета.

Он добавил, что ядерный паритет играет ключевую роль в поддержании мировой безопасности. Песков подчеркнул: «Именно ядерный паритет – это важнейшая составляющая для, наверное, глобальной архитектуры безопасности в наше время».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.