Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия

Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»

Путин заявил о превосходстве «Буревестника» над всеми ракетными системами

Tекст: Ольга Иванова

Скорость подводного беспилотного аппарата «Посейдон» существенно превосходит ходовые качества всех современных надводных кораблей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения таких результатов создателям комплекса пришлось использовать уникальные материалы и инженерные решения, благодаря которым аппарат способен погружаться на глубину до 1 тыс. метров. «Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», – заявил глава государства.

В свою очередь «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы: «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

«Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сказал Путин.

Президент уточнил, что разработка и испытания новых систем вооружения, включая «Посейдон» и «Буревестник», позволяют России не только обеспечивать стратегическое преимущество, но и создавать задел на будущее.

По словам президента, все планы по развитию передовых систем вооружения и модернизации российского оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружением выполняются», – подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил значимость технологических достижений, достигнутых при создании новых видов вооружения, объяснив, что новые материалы и технологические решения найдут применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Президент уточнил, что эти наработки будут использоваться, в частности, при создании энергетических установок для арктической зоны, освоении космоса, а также при строительстве специальных транспортных кораблей и перспективной станции на Луне.

В дополнение к этим заявлениям Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он выразил уверенность, что новые принципы и алгоритмы работы комплекса «Посейдон» станут толчком к совершенствованию других российских беспилотных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.