Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

Tекст: Никита Миронов

Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

«Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

«Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

«И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.