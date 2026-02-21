На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.0 комментариев
Офицер Мельников сообщил об уничтожении наемников ВСУ под Райгородкой
Иностранные наемники принимали участие в боях за населенный пункт Райгородка ЛНР на стороне ВСУ, сказал офицер отделения совместной подготовки и взаимодействия с родами войск организационно-планового отдела Управления боевой подготовки Московского военного округа Александр Мельников.
Иностранные наемники участвовали в боях за населенный пункт Райгородка на стороне ВСУ, передает ТАСС. Мельников отметил, что российские военные столкнулись с агрессивно настроенными наемными отрядами, с которыми им пришлось вести бой на дистанции.
По словам Мельникова, во время столкновения были слышны английская и грузинская речь, однако личного контакта с наемниками не произошло. На вопрос, что бы он сказал этим наемникам, офицер подчеркнул, что «все можно было делом доказать».
В ходе сражения под руководством Мельникова четырнадцать российских военнослужащих отразили наступление превосходящих сил противника, уничтожив более пятидесяти солдат ВСУ, включая наемников, а также танк и несколько бронемашин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине около 1 тыс. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в районе Часового Яра.