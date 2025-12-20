  • Новость часаПутин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 15:19 • Новости дня

    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»

    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    19 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.

    С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».

    Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.

    Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.

    Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.

    Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.

    По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.

    Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    19 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин оставил послание для капсулы времени
    Путин оставил послание для капсулы времени
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции сформулировал послание для капсулы времени, подчеркнув важность преемственности поколений и связи времен.

    Во время итоговой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», президенту задали вопрос о том, что бы он положил в капсулу времени, передает ТАСС. Владимир Путин сначала отметил, что каждый человек задумывается о будущем своих детей и своей страны, и добавил: «Я, конечно, понимаю, что надо сказать, но надо это выложить в ряд».

    Президент согласился сформулировать послание.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы жили как все везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперёд. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времён. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Путин.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    19 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    19 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что никогда не следил за регистрационными номерами служебных машин и просто пользуется ими по назначению.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на регистрационные номера автомобиля, на котором передвигается, сообщает РИА «Новости». Об этом глава государства рассказал во время большой прямой линии, объединённой с ежегодной пресс-конференцией.

    «Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли номера, я никогда на это не смотрел. Столько лет сажусь просто, и приехал», – поделился Путин.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» признался, что иногда ездит по Москве за рулем своего автомобиля без сопровождения ДПС.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    20 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы. Поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках беседы с журналистами и гражданами в эфире программы «Итоги года» президент передал элитам, и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Микробиолог Никулин: Украинцы привезли в Европу опасные инфекции
    Финский политик Мема назвал Россию самой уважаемой страной мира
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

