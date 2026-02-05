Нарышкин: Россия будет вести себя ответственно после истечения ДСНВ

Tекст: Валерия Городецкая

«Российская Федерация будет вести себя ответственно, как об этом было заявлено министерством иностранных дел», – сказал он, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что Россия прилагала усилия для сохранения соглашения и исполнила все обязательства вплоть до окончания его действия.

По словам главы СВР, Москва продолжит оценивать происходящее вокруг ДСНВ и внимательно следить за действиями других стран, особенно обладающих ядерным оружием.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «мрачным моментом для мира и безопасности» истечение ДСНВ.

Накануне МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

В США призвали Дональда Трампа принять предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ. Напомним, в сентябре Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.