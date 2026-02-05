Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Гутерреш назвал «мрачным моментом для мира и безопасности» истечение ДСНВ
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.
В своём заявлении Гутерреш указал на то, что мир вступает на неизведанную территорию, поскольку больше нет юридически обязательных ограничений у двух стран, которые вместе обладают подавляющим большинством мирового ядерного арсенала.
«Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром, в котором нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух стран», – заявил Генсек ООН.
Договор СНВ-3 (известный как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был подписан в 2010 году и вступил в силу в 2011 году.
Он ограничивал количество развернутых каждой стороной стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывал ограничения на системы доставки, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики.
Соглашение также включало меры проверки, в том числе обмен данными, уведомления и проверки на местах, призванные уменьшить недоверие и предотвратить ошибки в расчетах.
«На протяжении всего срока холодной войны и после неё контроль над ядерным оружием США и России помог предотвратить катастрофу», – сказал он, добавив, что такие рамки «обеспечили стабильность» и «предотвратили разрушительные просчёты».
Генеральный секретарь предупредил, что крах этой системы сдерживания происходит в особенно опасное время, когда растет геополитическая напряженность, а риск применения ядерного оружия «самый высокий за последние десятилетия».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».