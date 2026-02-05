Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Лихачев заявил о готовности к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США
Россия выразила готовность к экспорту электроэнергии с Запорожской АЭС, включая возможное сотрудничество с США, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на трехсторонней встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами», – сказал Лихачев, передает РИА «Новости».
Глава Росатома уточнил, что эксплуатация, владение станцией и обеспечение ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, такой подход диктуется требованиями российского законодательства, нормами МАГАТЭ и принципами безопасности. Безопасность, по мнению Лихачева, является главным фактором при планировании работы атомных объектов.
Также Лихачев отметил, что Гросси проявляет себя как партнер, который понимает интересы России и способствует их реализации.
Напомним, Лихачев, Сийярто и Гроссии встретились в венгерском Пакше. Переговоры прошли накануне торжественной церемонии заливки первого бетона для строительства пятого энергоблока АЭС «Пакш», реализуемого в рамках проекта «Пакш-2».
Ранее Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.
Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС.