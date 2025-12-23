  • Новость часаУдаром по аэродрому в Николаевской области уничтожен склад с ракетами ВСУ
    В России нет «потерянных» поколений
    23 декабря 2025, 09:06 Мнение

    В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Это была не первая Прямая линия с президентом, где он возвращался к теме семьи, детства и молодежи. Если честно – это одна из его любимых тем, если что-то можно разгадать в лице профессионального разведчика и политика. Но он реально на этой теме становится эмоциональным. Это заметно. Но в этот раз кроме всего прочего вдруг возник термин «потерянное поколение». Применительно к поколениям российской молодежи. «В России нет «потерянных» поколений», – уверенно сказал президент, и с ним невозможно не согласиться.

    Да, тут кто-то из задающих вопрос из зала либо перечитал Хемингуэя, либо не очень понимает, каким образом применяется этот термин и вообще откуда он. Похоже, что «потерянное поколение» у нас используется буквально в контексте сидения бабушек на скамейке, ворчания по поводу бесконечного включенного экрана смартфона и непропорциональной траты времени на компьютерные игры.

    «Вот, потерянное поколение пошло», – ворчат гипотетические бабушки (которых вообще-то в больших городах давно уже нет – никто не сидит у подъезда), – глядя как старшеклассники идут компанией и каждый смотрит только в свой телефон. То есть налицо самое вульгарное использование термина. Я бы сказал – «бытовое». А это не тот уровень разговора.

    Я понимаю, что выросло уже не одно поколение, которое никогда не читало Гертруду Стайн или, там, Скотта Фицджеральда – и то я прямо сейчас мужественно сдерживаюсь и наступаю на горло своему собственному ворчанию – «вот оно – потерянное поколение – Хемингуэя не читали с Ремарком, на что они годятся?» Но термин «потерянное поколение» – это чисто американское изобретение, и это была именно Гертруда Стайн, которая им пригвоздила своих ровесников – писателей поствоенной эпохи, после той самой Первой мировой, которая внезапно унесла столько жизней в Европе. Не очень понятно, почему на это так отреагировали именно американские писатели, которые так расстроились, что уехали в Париж и давай страдать и склоняться к цинизму и банальному материализму. Они так страдали в своем Париже, регулярно прикладываясь к бутылке, что дождались финансового краха и великой депрессии и остались в парижах вообще без доллара.

    Собственно, на этом страдания по Первой мировой и закончились.  Господи, какая банальность – Гертруда первоначально придумала этот термин, когда француз-механик, вернувшиеся с войны, как-то не так отремонтировал ей машину. Какая трагедия. Так она его, беднягу, и обозвала – «потерянным поколением», а Хэм только популяризировал этот хештег. А потом так начали называть всех, кто не нашел себе места в жизни, даже выжив.

    Потом термин всплывает после Второй мировой и опять в Америке. А сколько там американских парней погибло? И тут мы разворачиваемся к СССР и понимаем, что даже после наших потерь никому не пришло в голову назвать вернувшихся «потерянным поколением». Но это если рассматривать базовые коннотации термина, сильно увязанные с военными катаклизмами.

    У нас достаточно безответственные авторы пытались приклеить этот ярлык к вполне мирным поколениям. Только потому, что они не хотели жить точно так, как предыдущие – что вполне обусловлено эволюцией человеческого вида в принципе. Что – поколение 1960-х «потерянное»? А, может, 1980-х? Ой-ой-ой – поколение «страшных 1990» ведь точно потерянное?

    Далее от вольного – лепи ярлык ad libitum – не ошибешься. Вернее, ошибешься, и еще как. У нас даже после Афгана не было «потерянного поколения». А ответ – в устройстве русского общества, независимо от формы собственности. Тут не только после войн и революций, тут каждый день надо страну строить или ремонтировать построенное. Во всех областях. И каждый человек может найти свое место. Никто не забыт и ничто не забыто.

    Путин считает, что разговоры о «потерянных поколениях» – не более чем вечная проблема отцов и детей, которая не отражает реальности. Естественно – у нас перед глазами пример бойцов СВО, подавляющее большинство которых составляют молодые люди, и они не родились и не росли солдатами. Но стали. И прекрасными солдатами.

    Это только подтверждает, что в критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры. Это такая же молодёжь России, как и те, кто учится в вузах, делает первые шаги в карьере. Дети девяностых и нулевых в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Путин верит в молодых людей и уверен, что подрастающие поколения успешно проявят себя.

    У нас растёт талантливое патриотичное поколение, которое не мыслит себя без России и хочет играть активную, творческую и позитивную роль в жизни страны. Точно так же, как и мы. Или даже лучше.

