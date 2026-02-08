Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Журналисту попытались вколоть препарат в реабилитационном центре в Подмосковье
СК открыл дело против медцентра в Подмосковье после расследования журналистов
Начато расследование против реабилитационного центра в Подмосковье после попытки насильно ввести журналисту, который проводил журналистское расследование, неизвестный препарат, сообщили в СК.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждено в отношении реабилитационного центра в Подмосковье, передает РИА «Новости».
Поводом для расследования стала информация, озвученная на федеральном телеканале, о попытке работников центра ввести корреспонденту неизвестный препарат против его воли в ходе журналистского расследования.
По словам журналистов, данный центр занимался незаконной деятельностью, предоставляя услуги по лечению здоровых людей без их согласия.
В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву держать на контроле ход расследования и докладывать о всех установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в декабре арестовал сотрудников реабилитационного центра в Московской области за незаконное удержание постояльцев.
Генеральный директор центра «Антонов Pro» Максим Антонов обвиняется в незаконном лишении свободы.
Виталий Сережкин вместе с сотрудниками центра «Неугасимая надежда» отправлен под стражу по обвинению в создании группы для удержания пациентов.