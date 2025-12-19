Герой России Очир-Горяев: Дети 90-х стали основным костяком в зоне СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Герой России Наран Очир-Горяев заявил, что люди, родившиеся в 1990-е годы, становятся основой среди бойцов в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, представители поколения «детей 90-х» демонстрируют героизм и могут служить примером для других.

На вопрос президента Владимира Путина о проявлении молодежи на военной службе Очир-Горяев подчеркнул, что именно эта возрастная группа сегодня играет ключевую роль и заслуживает глубокого уважения.

В ходе итоговой встречи Владимир Путин отдельно отметил, что в зоне СВО сейчас насчитывается около 700 тыс. военнослужащих. «У нас 700 тыс. человек в зоне СВО», – сказал глава государства.

Путин добавил, что проявление качеств человека видно в критической ситуации, и напомнил, что в российской истории всегда так и происходило: «В таких ситуациях человек и проявляется... В нашей истории было так всегда».

Он напомнил, что из поколения в поколение повторяются схожие вопросы, связанные с молодыми и старшими, однако не согласился с мнением о том, что поколение 1990-х было потеряно для государства.

«Я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Проблема отцов и детей – вечная. Известная книга Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит», – заявил президент, добавив, что для старших поколений привычки молодых могут быть непонятны, но именно в критические моменты раскрываются истинные качества.

Путин заявил, что участники спецоперации на Украине обладают всеми необходимыми навыками для успешной работы в гражданских областях.