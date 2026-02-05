Москалькова вручила Лубинцу письма для российских пленных от семей

Tекст: Ольга Иванова

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, во время переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала письма от родственников для российских пленных, передает ТАСС. По словам Москальковой, переговоры проходят на территории Белоруссии.

«Прямо сейчас на территории Беларуси провожу переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Передали письма военнопленным [от родных]», – сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что работа по оказанию помощи пленным продолжается, и такие гуманитарные инициативы важны для поддержания связи между пленными и их семьями.

Подробности встречи и дальнейшие шаги омбудсмены пока не раскрывают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.



