Москалькова вручила Лубинцу письма для российских пленных от семей
Во время переговоров, которые проходили на территории Беларуси, российский омбудсмен Татьяна Москалькова передала письма от родственников российских пленных своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, во время переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передала письма от родственников для российских пленных, передает ТАСС. По словам Москальковой, переговоры проходят на территории Белоруссии.
«Прямо сейчас на территории Беларуси провожу переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Передали письма военнопленным [от родных]», – сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что работа по оказанию помощи пленным продолжается, и такие гуманитарные инициативы важны для поддержания связи между пленными и их семьями.
Подробности встречи и дальнейшие шаги омбудсмены пока не раскрывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.