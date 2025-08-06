Министр Венгрии Сийярто: Украине нет места в Европейском союзе

Tекст: Евгения Караваева

Украине не стоит рассчитывать на членство в Европейском союзе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, страна не может считаться цивилизованной из-за массовых нарушений прав человека при насильственной мобилизации. Сийярто подчеркнул, что если бы подобное убийство произошло в «нормальной, цивилизованной стране», виновные уже были бы наказаны.

Он заявил: «Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств». По словам министра, украинские власти практически признали, что принудительный призыв сопровождается избиениями, и этот процесс одобрен и управляется государством. Сийярто отметил, что руководство Евросоюза хранит молчание по поводу убийства венгра, тем самым одобряя происходящее.

Ранее Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься расследованием гибели Йожефа Шебештьена, объяснив это недостаточностью доказательств. Родственники погибшего сообщили, что он был схвачен на улице силовиками, доставлен на призывной пункт, где его избили за отказ отправиться на фронт. Мужчина скончался от травм, а после был похоронен в Берегово.

Венгрия уже ввела санкции против трех украинских военачальников и предложила Евросоюзу последовать ее примеру. Будапешт напомнил Брюсселю, что доказательства жестоких действий украинских властей приводятся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти.

Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.