Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо.
По его словам, судьба Украины – быть буферным государством между Европой и Россией, передает РИА «Новости». В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Сегодня судьба Украины заключается в том, что она – буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя».
Орбан также выразил мнение, что вступление Украины в Европейский союз приведет к переносу вооруженного конфликта в сердце Европы. По его словам, такой шаг создаст дополнительные угрозы для безопасности всего европейского региона. Премьер-министр Венгрии неоднократно критиковал перспективу быстрого вступления Украины в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны усиливается. Он также сказал, что Украина проигрывает в конфликте.