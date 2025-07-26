Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, судьба Украины – быть буферным государством между Европой и Россией, передает РИА «Новости». В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Сегодня судьба Украины заключается в том, что она – буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя».

Орбан также выразил мнение, что вступление Украины в Европейский союз приведет к переносу вооруженного конфликта в сердце Европы. По его словам, такой шаг создаст дополнительные угрозы для безопасности всего европейского региона. Премьер-министр Венгрии неоднократно критиковал перспективу быстрого вступления Украины в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны усиливается. Он также сказал, что Украина проигрывает в конфликте.