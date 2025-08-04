Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине
Боррель: Помощь ЕС Киеву оказалась заморожена из-за Венгрии
Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver.
По его словам, с момента его ухода с поста ЕС не предоставлял Киеву новой военной поддержки, а средства Европейского фонда мира оказались заблокированы: «Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», – заявил Боррель, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Венгрия способна воспрепятствовать продлению антироссийских санкций. По его мнению, если Будапешт не согласует продление ограничительных мер против России, это приведет к тупиковой ситуации в Евросоюзе.
Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров. Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.