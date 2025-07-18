Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза

Tекст: Алексей Дегтярев

Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

«Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.